Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat ein Urteil aufgehoben, wonach ein Mann wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener nach Paragraf 189 StGB verurteilt worden war. Der Kläger hatte im Jahr 2013 den hingerichteten DDR-Widerstandskämpfer Johann Burianek im Internet als "Banditen" und "Anführer einer terroristischen Vereinigung" bezeichnet. Dafür wurde er vom Landgericht Berlin zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro verurteilt. Gegen dieses Urteil legte der Verurteilte Verfassungsbeschwerde ein.

Das BVerfG nahm die Beschwerde an und entschied, dass sie begründet sei. "Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz", heißt es im Urteil. Die Meinungsfreiheit gelte unabhängig davon, "ob die Äußerungen sich als wahr oder unwahr erweisen, ob sie begründet oder grundlos, emotional oder rational sind". In dem Urteil stützte sich das BVerfG auf frühere Urteile.

Zwar hat laut BVerfG die Meinungsfreiheit auch Grenzen. Im vorliegenden Fall hätten aber alle Einwände den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genügt. Unter anderem habe der Verfasser nicht Burianek persönlich angegriffen, sondern den politischen Umgang mit Burianek kritisiert. "Diese Äußerung zielt in ihrem Schwerpunkt nicht oder jedenfalls nicht nur darauf, den Verstorbenen als Person verächtlich zu machen, sondern auch darauf, einen nach Ansicht des Beschwerdeführers aus politischer Voreingenommenheit doppelbödigen Umgang mit der DDR-Vergangenheit und dem gegen sie gerichteten Widerstand anzuprangern", schrieben die Richter in ihrer Urteilsbegründung.



Eine solche Meinungsäußerung sei vom Grundgesetz gedeckt. Ob diese Sichtweise "sachlich in irgendeiner Weise vertretbar oder sie von vornherein unberechtigt" sei, spiele für den Schutz der Meinungsfreiheit keine Rolle. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass das Urteil grob rechtsstaatswidrig und unangemessen hart war.



Weil das BVerfG Grundsatzurteile in Verfassungsfragen fällt und keine Einzelfallentscheidungen trifft, geht der Fall nun zur erneuten Entscheidung an das Landgericht Berlin zurück.

Johann Burianek war von der DDR-Justiz in einem Schauprozess zum Tod verurteilt und im August 1952 hingerichtet worden. Ihm wurden Spionage, ein Brandanschlag sowie die Planung eines Sprengstoffanschlags vorgeworfen. Im Jahr 2005 erklärte das Landgericht Berlin das Todesurteil für rechtsstaatswidrig und hob es auf. Diese Rehabilitierung Burianeks hatte der nun erfolgreiche Kläger kritisiert. Auf seiner Website warf er der Bundesrepublik vor, früheren Terror und Gewalt gegen die DDR zu verharmlosen.