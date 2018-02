Nach Vorwürfen sexueller Belästigung ist der Vizedirektor des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Justin Forsyth, zurückgetreten. Die Vorwürfe beziehen sich auf Vorfälle aus den Jahren 2011 und 2015. Forsyth war damals Geschäftsführer der Organisation Save the Children und hatte sich in drei Fällen unangemessen gegenüber Mitarbeiterinnen verhalten. Er habe unangebrachte Textbotschaften geschickt und die Kleidung junger Mitarbeiterinnen kommentiert. Die Anschuldigungen waren Gegenstand einer internen Ermittlung, Forsyth hatte sich seinerzeit entschuldigt.



Forsyth betonte, sein Rücktritt habe nur indirekt mit den Vorwürfen zu tun. Er wolle nicht, das sein Fehler "Unicef und Save the Children und deren Mission beschädigt". Die Vorwürfe seien aber bereits durch einen "angemessenen Prozess" aufgearbeitet worden.

UN will Anlaufstelle einrichten

Zugleich kritisierte er die Berichterstattung der Medien. Diese ziele nicht nur darauf ab, ihn zur Verantwortung zu ziehen, sondern darauf "unserer Sache und der humanitären Hilfe ernsthaften Schaden zuzufügen", schreibt Forsyth in einem Statement auf seiner Webseite.



Unicef-Chefin Henrietta Fore dankte Forsyth für seine zweijährige Arbeit. Zuvor hatte Unicef mitgeteilt, es habe von den Beschwerden über Forsyth nichts gewusst, als er 2016 angestellt wurde.

Schon im Januar war die Debatte um sexuelle Belästigung in UN-Institutionen aufgekommen. Nach Berichten über Übergriffe hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres angekündigt, strikter gegen sexuelle Belästigung innerhalb der Vereinten Nationen vorgehen zu wollen. "Wir werden sexuelle Belästigung niemals hinnehmen, nirgendwo." Jeder Vorwurf werde ernst genommen.

Die Leitung der 193 Mitgliedstaaten zählenden Weltorganisation habe bei diesem Thema "null Toleranz", sagte Guterres. Die Organisation wolle eine Anlaufstelle einrichten, außerdem soll es einen Verhaltenskodex für Mitarbeiter geben. Innerhalb des UN-Sekretariats werde noch im Februar eine neue Telefonhotline eingerichtet, um mögliche Opfer vertraulich beraten zu können.



"Kultur des Schweigens"

Der Guardian hatte vor wenigen Wochen über eine Reihe neuer Vorwürfe in der UN berichtet. In dem Bericht gaben 15 derzeitige und ehemalige UN-Mitarbeiter an, in den letzten fünf Jahren sexuelle Belästigung erlebt zu haben. Sieben von ihnen hätten dies intern gemeldet. Allerdings herrsche in der internationalen Organisation eine "Kultur des Schweigens" und der Straflosigkeit, sagten die Betroffenen.

Vor wenigen Tagen hatte die Zeitung The Times berichtet, Mitarbeiter der britischen Hilfsorganisation Oxfam hätten auf Haiti Minderjährige missbraucht. In zwei Fällen von Sexpartys in Haiti und im Tschad wurde der Nichtregierungsorganisation (NGO) vorgeworfen, die Ereignisse vertuscht zu haben.

Auch Ärzte ohne Grenzen und das International Rescue Committee (IRC) berichteten von sexuellen Übergriffen durch eigene Mitarbeiter. Bei Ärzte ohne Grenzen wurden allein im vergangenen Jahr 24 Fälle von Missbrauch oder sexueller Belästigung gemeldet, teilte die Organisation mit.