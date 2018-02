Babys in Pakistan, der Zentralafrikanischen Republik und Afghanistan haben nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) die schlechtesten Überlebenschancen weltweit. Das geht aus einem Bericht zur Sterblichkeit bei Neugeborenen hervor. In Pakistan stirbt demnach statistisch gesehen eins von 22 Neugeborenen in seinem ersten Lebensmonat, in der Zentralafrikanischen Republik eins von 24 und in Afghanistan eins von 25. Acht der zehn Länder, die in dem Unicef-Ranking am schlechtesten abschneiden, liegen in Afrika südlich der Sahara.



In dem Bericht wirft das Kinderhilfswerk der Weltgemeinschaft Versagen beim Schutz von Neugeborenen vor. Weltweit stürben eine Million Babys bereits am Tag ihrer Geburt, sagte Unicef-Direktorin Henrietta Fore. "2,6 Millionen Babys auf der Welt erleben nicht einmal ihren ersten Monat".

Ein entscheidender Faktor sei der Wohlstand des Landes für die Überlebenschancen Neugeborener. Je ärmer ein Land beziehungsweise die Umgebung, in der ein Kind zur Welt kommt, desto höher sei das Sterberisiko. Im Vergleich sei das Risiko für Babys an den gefährlichsten Orten 50mal höher als in den sichersten Gegenden. Wenn die Sterblichkeit Neugeborener bis zum Jahr 2030 in allen Ländern auf das Niveau der reichen Industriestaaten gesenkt werden könne, würden 16 Millionen Leben gerettet werden, heißt es im Bericht.

Die besten Überlebenschancen haben Babys in Japan, Island und Singapur. Deutschland belegt auf der Liste der Länder mit den besten Überlebenschancen für Neugeborene den zwölften Platz.



"Die Welt versagt beim Schutz der ärmsten Babys"

Hauptursachen für den Tod von Babys innerhalb der ersten 28 Tage seien die Folgen einer Frühgeburt, Komplikationen bei der Geburt oder Infektionen. Die Mehrzahl dieser Fälle wäre vermeidbar, wenn eine bessere medizinische Versorgung gewährleistet werden könnte. "Die Welt versagt beim Schutz der ärmsten Babys," betonte Fore.

In seinem Bericht fordert Unicef deshalb mehr Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen und erreichbare Gesundheitsstationen. Zudem sei es unbedingt notwendig, dass Mütter und Kinder Zugang zu ausreichend Medikamenten hätten. Die weltweite Kindersterblichkeit sei in den vergangenen 25 Jahren zwar um die Hälfte gesunken, sagte Fore, "bei der Senkung der Sterblichkeit von Neugeborenen haben wir leider nicht die gleichen Fortschritte gemacht".