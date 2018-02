Amoklauf in Parkland - Hilfspolizist griff nicht ein Ein bewaffneter Hilfssheriff wartete während des Amoklaufs vor dem Schulgebäude, anstatt einzugreifen. Er wurde mittlerweile vom Dienst suspendiert. © Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Nach dem tödlichen Angriff auf eine Schule in Florida hat die Polizei einen Hilfspolizisten suspendiert, der während der Tat am Tatort war, ohne einzugreifen. Er habe sich bewaffnet und uniformiert vor dem Schulgelände befunden, teilte Sheriff Scott Israel mit. Er habe jedoch nicht eingegriffen. Das gehe aus dem Video der Überwachungskameras und Zeugenaussagen hervor. Der Mann sei nach seiner Suspendierung ohne Anspruch auf Bezüge aus dem Polizeidienst ausgeschieden.

Der Polizist hätte "hineingehen, den Täter stellen und den Killer töten" müssen, sagte Israel. "Ich bin entsetzt und mir wird richtig übel. Dafür lassen sich keine Worte finden", sagte der Sheriff. Der Hilfspolizist sei mehr als vier Minuten vor dem Westeingang des Gebäudes gewesen, in dem der mutmaßliche Täter um sich schoss. Israel erklärte bei der Pressekonferenz, die Tat habe rund sechs Minuten gedauert. Zuvor hatte es geheißen, sie habe drei Minuten gedauert.

Zudem habe es bei dem Einsatz ein Kommunikationsproblem zwischen den Beamten gegeben, die die Überwachungsvideos der Schule einsehen konnten, und den Kollegen, die an der Highschool im Einsatz waren. Offenbar sei die Übertragung verzögert gewesen, teilte der Polizeichef von Coral Springs, Tony Pustizzi, mit.

Zwei weitere Polizisten dürfen bis auf Weiteres nur eingeschränkt Dienst leisten, bis abschließend untersucht ist, ob sie im Zusammenhang mit dem Angriff "mehr hätten tun können oder müssen". Sie sollen ernstzunehmenden Hinweisen auf den Attentäter von Parkland nicht nachgegangen seien.



"Klägliches Versagen auf allen Ebenen"

Ein ehemaliger Mitschüler hatte am 14. Februar an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland mit einem Schnellfeuergewehr um sich geschossen und 17 Menschen getötet. 15 weitere Menschen wurden laut Polizei mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Der mutmaßliche Täter, der aus disziplinarischen Gründen der Schule verwiesen worden war, wurde kurz nach der Tat in der nahe gelegenen Stadt Coral Springs festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter Nikolas C. Mord in 17 Fällen vor.

Aufzeichnungen von Polizeianrufen zeigten, dass Hinweisgeber im Februar 2016 und November 2017 wegen C. die Behörden kontaktierten. Der erste Anrufer erklärte, er wisse über mehrere Ecken, dass C. einen Amoklauf plane. Diese Informationen wurden auch an den Hilfssheriff weitergeleitet. Der zweite Anrufer äußerte, dass der 19-Jährige Messer und Waffen horte, und dass er denke, C. plane einen Amoklauf.

Der Sprecher des Abgeordnetenhauses von Florida kündigte einen Untersuchungsausschuss zu dem "kläglichen Versagen auf allen Ebenen". Der Ausschuss habe auch die Befugnis, Vorladungen zu erteilen, sagte Richard Corcoran. Dass der Polizist nicht in das Gebäude gegangen ist, bringe ihn nicht von seinem Plan ab, bewaffnete Sicherheitskräfte an Schulen einzusetzen, so der Republikaner.



Der Angriff von Parkland befeuerte die Debatte über striktere Waffengesetze in den USA. US-Präsident Donald Trump sprach sich für einen stärkeren Schutz von Schulen aus, schlug etwa die Bewaffnung von Lehrern vor. Schulen sicherer zu machen, habe eine hohe Priorität für seine Regierung, so Trump. Ein Verbot bestimmter Waffen, die bei Schulangriffen besonders oft benutzt werden, will das Weiße Haus aber nicht unterstützen. Der komplette Bann einer bestimmten Art Waffen sei keine gute Lösung, sagte ein Sprecher. Das komme höchstens teilweise oder für bestimmte Menschen infrage.