Erstmals seit dem Amoklauf mit 17 Toten sind Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida wieder in ihre Schule zurückgekehrt. Die Oberschule öffnete am Sonntag für einen freiwilligen Tag zur "Orientierung", um eine Rückkehr an den Schauplatz der Bluttat zu erleichtern. Lehrerinnen und Mitarbeiter sollen am Montag offiziell wieder antreten, am Mittwoch soll der reguläre Unterricht wieder beginnen.

Ebenfalls am Sonntag kündigte US-Präsident Donald Trump an, das Thema Sicherheit an Schulen bei einem Treffen mit den Gouverneurinnen und Gouverneuren aller 50 US-Bundesstaaten an diesem Montag zum Topthema zu machen. Zuvor hatte er unter anderem Änderungen bei den Überprüfungen von Waffenkäuferinnen und -käufern angekündigt und die Bewaffnung von Lehrkräften erwogen, was aber letztlich Sache der einzelnen Staaten sei.



Dies stößt auch auf Zustimmung der US-Waffenlobby. NRA-Sprecherin Dana Loesch sagte, dass Lehrer und Eltern frei entscheiden sollten, ob Lehrer zum Schutz von Schulen bewaffnet werden. Ansonsten sperrt sich ihre Organisation auch nach dem jüngsten Amoklauf weiterhin gegen jede Verschärfung der Waffengesetze. "Die NRA unterstützt keinerlei Verbot", sagte Loesch dem Sender ABC News.



Bislang gibt es noch keine Pläne über derartige Verbote. Dem Senat liegt indes ein Entwurf vor, der FBI-Hintergrundüberprüfungen stärken soll und Strafen für jene Behörden vorsieht, die Personalakten nicht ordnungsgemäß pflegen und weitergeben. Hintergrund ist die Air Force, die eingeräumt hatte, die Vorstrafe eines Schützen aus Texas nicht an die US-Kriminaldatenbank übertragen zu haben. Der Mann hatte im November mehr als zwei Dutzend Menschen in einer Kirche erschossen.

Der Entwurf hatte das Repräsentantenhaus bereits im vergangenen Jahr passiert, aber nur, nachdem die Republikanerinnen und Republikaner eine von der Waffenlobby NRA geförderte Maßnahme angehängt hatten. Diese soll es Waffenbesitzerinnen und -besitzern erleichtern, Waffen verdeckt von US-Staat zu US-Staat zu transportieren.