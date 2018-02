Der schleswig-holsteinische Landtag hat die Einführung eines zusätzlichen Feiertags am 31. Oktober beschlossen. Im Kieler Parlament stimmten Vertreter von CDU, SPD, Grüne, FDP und AfD für einen parteiübergreifenden Antrag, der den Reformationstag für arbeitsfrei erklärt. Ein Abgeordneter der SPD und die Abgeordneten des Südschleswigschen Wählerverbands enthielten sich.

Entsprechende Absichten gibt es auch in den norddeutschen Bundesländern Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Die Länder wollen gemeinsam den 31. Oktober zu einem weiteren Feiertag machen, um den Rückstand zu anderen Bundesländern zu verkleinern. Diese haben teils erheblich mehr Feiertage.

Vor etwa drei Wochen sprachen sich die Ministerpräsidenten der vier Länder gemeinsam für den Reformationstag aus. In Hamburg will die Bürgerschaft in der kommenden Woche über das Thema beraten, auch dort herrscht schon grundsätzlich Einigkeit. In Bremen und Niedersachsen läuft die Debatte.

Die Diskussion über die Einführung eines zusätzlichen Feiertags in Norddeutschland wird bereits seit Jahren geführt, in den vergangenen Monaten auch wieder intensiver. Der Reformationstag wird dabei von den großen Parteien favorisiert, ist aber umstritten. Es gibt auch Stimmen, die einen nichtkirchlichen Feiertag befürworten.