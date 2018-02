Der mutmaßliche islamistische Terrorist Salah Abdeslam hat zum Auftakt seines Prozesses in Brüssel die Aussage verweigert. Er werde keine Fragen beantworten, sagte er vor Gericht. Der Prozess läuft seit Montagmorgen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Abdeslam soll zur Terrorzelle gehören, die die Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübt hat. Zum Prozessauftakt wurde der Angeklagte aus der französischen Untersuchungshaft in die belgische Hauptstadt gebracht.



Dort geht es zunächst um einen Schusswechsel mit belgischen Beamten kurz vor der Festnahme von Abdeslam. Die Verhandlung ist auf eine Woche angesetzt. Ob bis Freitag ein Urteil fällt, ist unklar. Der eigentliche Terrorprozess folgt später in Paris.



Abdeslam gilt als einziger Überlebender der Terrorzelle. Am 13. November 2015 hatten sieben Selbstmordattentäter, darunter Abdeslams Bruder Brahim, 130 Menschen in Paris getötet. Die Anschläge fanden an mehreren Orten statt, unter anderem in der Konzerthalle Bataclan und am Stadion Stade de France. Die Pariser Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Abdeslam sich im Stade de France in die Luft sprengen wollte, die Tat aber nicht durchführte. Nach den Anschlägen wurde südlich von Paris ein Sprengstoffgürtel mit seinen Fingerabdrücken gefunden. Stattdessen soll Abdeslam Freunde in Brüssel angerufen haben, die ihn noch in der Nacht der Attentate in Paris mit dem Auto abholten. Danach tauchte er monatelang unter.



Abdeslam schwieg auch schon vorher

Gefunden wurde Abdeslam schließlich bei einer Razzia im Brüsseler Viertel Forest am 15. März 2016. Dabei soll er mit Komplizen auf Polizisten geschossen und drei Beamte verletzt haben. Ein Verdächtiger wurde bei dem Schusswechsel getötet. Den verbliebenen zwei Verdächtigen gelang die Flucht. Drei Tage nach dieser Schießerei wurden Abdeslam und der Mitangeklagte Soufien Ayari im Viertel Molenbeek gefasst. Ihnen wird nun unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.



Der Prozess in Brüssel ist Abdeslams erster öffentlicher Auftritt. Er gilt als Indikator für seine Kooperationsbereitschaft mit den Justizbehörden. Wegen seines Schweigens hatten Abdeslams Anwälte bereits im Oktober 2016 ihr Mandat niedergelegt. "Wir haben beide entschieden, auf die Verteidigung von Salah Abdeslam zu verzichten", sagte Frank Berton dem Sender BFMTV. Er und sein belgischer Kollege Sven Mary seien überzeugt gewesen, dass Abdeslam weiterhin schweigen werde.

Bereits vor der Niederlegung hatte sich der belgische Verteidiger Sven Mary verächtlich über seinen Mandanten geäußert. "Das ist ein kleiner Vollidiot aus Molenbeek, er entstammt der Kleinkriminalität, ist eher Mitläufer als Anführer", sagte er der Libération. "Er hat die Intelligenz eines leeren Aschenbechers und ist von einer abgrundtiefen Leere." Weiterhin sagte Mary, Abdeslam sei "das perfekte Beispiel der Generation GTA (Grand Theft Auto), die glaubt, in einem Videospiel zu leben". Der Angeklagte habe ihm gesagt, seine Kenntnisse über den Koran stammten aus dem Internet. Die Verteidigung Abdeslams habe Mary "nur Ärger eingebracht". Er sei mehrfach verbal oder körperlich angegriffen worden, außerdem habe die Polizei seine Töchter mehrmals zur Schule begleiten müssen.

Abdeslam lebte wie viele der Pariser Attentäter im Brüsseler Problemviertel Molenbeek. Nach Darstellung der Behörden war er seit seiner Kindheit mit dem später getöteten mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge befreundet, Abdelhamid Abaaoud.