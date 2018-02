Tausende Schüler haben in Florida für eine Verschärfung des Waffenrechts demonstriert. In Talahassee, der Haupstadt des Bundesstaats versammelten sich Jugendliche vor dem Capitol, unter ihnen Überlebende des tödlichen Angriffs auf die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland in der vergangenen Woche. "Egal wie lange es dauern wird, etwas wird passieren" sagte die Schülerin Rachel Cantania dem Sender CNN. An ihrer Schule hatte ein 19-Jähriger vor einer Woche mit einer halbautomatischen Waffe 17 Menschen getötet.

Auch in anderen Städten Floridas schlossen sich Schüler mit Streiks den Protesten an, in der US-Hauptstadt Washington zogen mehrere Hundert Schüler vor das Weiße Haus. "Ich bin hier, weil ich für ein Verbot halbautomatischer Waffen bin", sagt die 14-jährige Schülerin Molly Howard. "Warum müssen Leute Zugang zu Kriegswaffen haben?"

US-Präsident Donald Trump will am Nachmittag (Ortszeit) Schüler und Lehrer der Stoneman Douglas High School und Betroffene vergangener Massaker an US-amerikanischen Schulen treffen und ihre Anliegen zum Thema Waffengewalt und -gesetzgebung anhören.

Stunden zuvor hatte das Repräsentantenhaus in Florida eine Debatte über einen Gesetzentwurf abgelehnt, der bestimmte halbautomatische Schusswaffen und große Magazine verbieten sollte. Als die Entscheidung fiel, waren einige Schüler mit im Raum, einige von ihnen brachen in Tränen aus.



"Wie konnte er bewaffnet in unsere Schule kommen?"

Später besuchten einige Schüler auch Abgeordnete des Senats in Floridas Hauptstadt Talahassee. Ein 16-jähriger Schüler fragte Senatspräsident Joe Negron, wie es möglich sei, dass ein Junge bewaffnet in seine Schule gekommen sei – mit der klaren Absicht, "uns zu töten".

Schüler aus Florida hatten in den letzten Tagen mit Kritik an der US-Waffenpolitik Schlagzeilen gemacht. Die 18 Jahre alte Emma Gonzalez, eine Überlebende des Massakers, prangerte Trump dafür an, im Präsidentschaftswahlkampf 2016 Geld von der US-Waffenorganisation (National Rifle Association, NRA) angenommen zu haben. "An alle Politiker, die Spenden von der NRA bekommen haben: Schämen Sie sich", rief sie am Sonntag vor den Demonstranten.

Am 24. März planen die Schüler außerdem eine Großdemonstration in Washington. Unter dem Motto "March For Our Lives" ("Marsch für unsere Leben") soll insbesondere gegen den großen politischen Einfluss der NRA demonstriert werden. Auch Prominente haben dafür ihre Unterstützung zugesagt: George und seine Ehefrau Amal Clooney haben angekündigt, 500.000 Dollar zu spenden, um die Aktion zu unterstützen; Oprah Winfrey kündigte ebenfalls eine Spende in Höhe von 500.000 Dollar an, Steven Spielberg will eine halbe Million Dollar geben.



Auch mehr als zwei Drittel der Amerikaner wollen mittlerweile schärfere Waffengesetze – mehr als je zuvor. Das ergab eine repräsentative Umfrage der US-Universität Quinnipiac. Erstmals seit 2012 sind so viele US-Amerikaner – 66 Prozent – für strengere Gesetze. Nur 31 Prozent sprachen sich dagegen aus. Auch auf Twitter äußert sich der Protest gegen laxe Waffengesetze. Mit dem Hashtag #NeverAgain äußern sich Waffengegner, die die gleichnamige Kampagne der Schüler aus Florida unterstützen. Unter #oneless ("eine weniger") dokumentieren US-Amerikaner seit dem Wochenende, wie sie ihre eigenen Waffen zerstören.