Bei einem mutmaßlichen Amoklauf an einer Highschool in Parkland im US-Bundesstaat Florida sind nach offiziellen Angaben 17 Menschen getötet worden. Mehrere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Vorfall ereignete sich in der 70 Kilometer nördlich von Miami gelegenen Gemeinde Parkland in der Marjory Stoneman Douglas High School.



Kurz vor Schulschluss habe der Täter mit einer halbautomatischen Waffe außerhalb und innerhalb der Schule das Feuer eröffnet, sagte der Sheriff von Boward County, Scott Israel. Unter den Opfern seien Schüler und Erwachsene. Ob es sich bei den Erwachsenen um Lehrer handele, sei noch unklar. Israel sprach von einem "Bild des Grauens".



Mindestens ein Dutzend weitere sind zum Teil schwer verletzt worden, sagte Israel weiter. Nach Krankenhausangaben werden noch 14 Menschen stationär behandelt, drei von ihnen seien im kritischen Zustand.

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Der mutmaßliche Täter sei einige Stunden später in einem Nachbarort aufgefunden und festgenommen worden, sagte Israel weiter. Er habe keinen Widerstand geleistet. Anzeichen für weitere Verdächtige gebe es nicht. Es handle sich um einen 19-Jährigen, der zuvor aus disziplinarischen Gründen der Schule verwiesen worde war. Genaue Gründe für die Maßnahme nannte der Sheriff nicht. Ein Lehrer hatte Medienvertretern gesagt, der Junge sei als Sicherheitsrisiko angesehen worden und habe schon vor seiner Entlassung das Gelände nicht mit einem Rucksack betreten dürfen. Die Sicherheitsbehörden hätten bereits damit begonnen, seine Websites und Beiträge in sozialen Netzwerken zu rastern, dabei gebe es einige "sehr, sehr beunruhigende" Beiträge.

Details dazu, wann der Ex-Schüler die Einrichtung besuchte, gab der Sheriff zunächst nicht bekannt. Das FBI habe die Ermittlungen aufgenommen. "Das ist ein schrecklicher Tag. Es ist eine Katastrophe", sagte Israel. Einsatzkräfte mehrerer Polizeieinheiten waren im Einsatz. Die Polizei richtete einen Bereitstellungsraum für Eltern ein.

Berichte: gleiche Waffe wie beim Attentat von Las Vegas

An der Schule spielten sich nach den Schüssen entsetzliche Szenen ab. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte Verletzte auf Tragen zu Krankenwagen transportierten. "Es ist chaotisch", schrieb Sheriff Israel auf Twitter. Nach seinen Angaben wurden 13 Menschen im Schulgebäude und zwei weitere auf der Straße vor dem Gebäude erschossen. Zwei weitere Menschen seien im Krankenhaus ihren Schussverletzungen erlegen.

Der Täter habe große Mengen Munition bei sich gehabt. Nach Medienberichten benutzte er eine halbautomatische Waffe des Typs AR-15 - oder einen Nachbau dieses Modells. Diese Waffe wurde auch bei anderen Aufsehen erregenden Bluttaten benutzt, etwa im vergangenen Jahr in Las Vegas, als bei einem Massaker 59 Menschen starben.

Viele der insgesamt mehr als 3.000 Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland verließen die Schule unverletzt. Die Schülergruppen wurden von bewaffneten Polizisten begleitet. Am Rande des weiträumig abgesperrten Areals warteten Eltern voller Sorge auf ihre Kinder. Die Schule wird von Schülern der Jahrgänge neun bis zwölf besucht, sie gilt als angesehen. Viele Schüler schrieben aus dem Schulgebäude SMS-Nachrichten an ihre Eltern und fragten nach Rat, da sie Schüsse gehört hätten. Die örtliche Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend um die Schule zu meiden. Auf den Fernsehbildern waren schwerbewaffnete Polizisten in Helmen und kugelsicheren Westen zu sehen, die rund um die Schule postiert waren.

US-Präsident Donald Trump ließ sich nach Angaben des Weißen Hauses über die Lage in Florida unterrichten. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Betroffenen", hieß es in einer Stellungnahme. Das Weiße Haus sagte wegen der Entwicklung in Florida die täglich stattfindende Pressekonferenz mit Regierungssprecherin Sarah Sanders ab

Bereits der 19. Vorfall mit Schusswaffen an einer US-Schule in diesem Jahr

Der Vorfall in Florida ist bereits das 19. Vorfall mit Schusswaffen an einer Schule in den USA im laufenden Jahr 2018. Erst vor drei Wochen waren in Kentucky zwei Schüler durch Kugeln ums Leben gekommen. Regierung und Parlament haben Forderungen nach einer Verschärfung von Waffengesetzen bisher stets abgeblockt. Das republikanisch regierte Florida gehört zu den Bundesstaaten mit eher laxen Waffengesetzen.