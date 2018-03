Fast zwei Jahre nach den tödlichen Schüssen auf den Afroamerikaner Alton Sterling in den USA ist der dafür verantwortliche Polizist Blane Salamoni entlassen worden. Salamoni sei mit sofortiger Wirkung von seinem Dienst entbunden, teilte der Polizeichef von Baton Rouge bei einer Pressekonferenz mit. Sein an dem Vorfall beteiligter Kollege Howie Lake werde für drei Tage vom Dienst suspendiert. Der Polizeichef kündigte die Veröffentlichung weiterer Videoaufnahmen zu dem Fall an. Der Washington Post sagte er: "Unsere Polizisten haben höhere Standards." Angst dürfe keine Rechtfertigung für Gewalt sein.



Der Straßenhändler Alton Sterling war am 5. Juli 2016 bei einem Handgemenge mit den beiden weißen Polizisten erschossen worden. Ein von einem Augenzeugen aufgenommenes Handyvideo zeigt, wie die Beamten den 37-Jährigen auf den Boden warfen und festhielten. Dabei feuerte einer der Beamten mehrere Schüsse auf Sterling ab. Zunächst hieß es, Sterling sei unbewaffnet gewesen. Ein später veröffentlichtes Video zeigt, dass Sterling eine Waffe bei sich getragen hatte. Sie kam bei dem Vorfall aber nicht zum Einsatz.



Erst am vergangenen Dienstag hatten die regionalen Justizbehörden ihre Ermittlungen eingestellt. Generalstaatsanwalt Jeff Landry verkündete, es werde keine Anklage geben. Alton Sterling sei bewaffnet sowie unter Drogeneinfluss gewesen und habe sich seiner Festnahme widersetzt, argumentierte er.

Fälle von tödlichen Polizeieinsätzen gegen Schwarze lösen seit Jahren in den USA immer wieder Proteste aus. Vor zwei Wochen wurde im kalifornischen Sacramento der 22-jährige Familienvater Stephon Clark in seinem eigenen Garten von Polizisten erschossen. Die Beamten hatten sein Smartphone für eine Waffe gehalten. Ein am Samstag veröffentlichter Autopsiebericht zeigt, dass er von hinten erschossen wurde.