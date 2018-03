Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Florida strebt im Prozess um den Amoklauf an einer High School die Todesstrafe für den Schützen Nikolas C. an, wie aus einem vor Gericht eingereichten Dokument (pdf) hervorgeht. Laut Michael Satz, Staatsanwalt des Verwaltungsbezirks Broward, habe es sich bei dem Amoklauf um eine "besonders abscheuliche, grauenhafte und grausame" Tat gehandelt, die die Todesstrafe rechtfertige. Die Verteidigung hatte zuvor mitgeteilt, C. werde sich nur schuldig bekennen, wenn die Staatsanwaltschaft nicht die Todesstrafe beantrage.

Am 14. Februar hatte C. an der Marjory Stoneman Douglas High School in der Stadt Parkland südlich von Miami mit einem Schnellfeuergewehr um sich geschossen. Dabei wurden 17 Menschen getötet, weitere 17 wurden verletzt. Der 19-jährige Nikolas C. ist wegen Mordes und Mordversuchs in jeweils 17 Fällen angeklagt. Vor der Tat war er aus disziplinarischen Gründen der Schule verwiesen worden. Inzwischen hat er die Tat gestanden.



Die Bundespolizei FBI hatte nach der Tat Versäumnisse eingeräumt. Sie sei einem telefonischen Hinweis vom 5. Januar, laut dem C. einen Angriff plane, nicht nachgegangen. Auch die Polizei soll in den vergangenen Jahren mehr als 20 Hinweise zu C. erhalten haben.

Florida ist einer von 31 der insgesamt 50 US-Bundesstaaten, in denen die Todesstrafe gilt. Wegen eines Rechtsstreits war sie jedoch bis zum August 2017 rund 19 Monate lang nicht vollstreckt worden. Nach Ansicht des Obersten Gerichthofs der USA, des Supreme Court, hatte der Bundesstaat jahrzehntelang gegen die Verfassung verstoßen.

In Florida hatte lange Zeit ein Richter darüber entschieden, ob die Todesstrafe verhängt wird, nachdem die Geschworenen eine nicht bindende Empfehlung abgegeben hatten. Laut Supreme Court müssen die Geschworenen und Richter jedoch geschlossen für die Todesstrafe stimmen. Florida änderte daraufhin sein Gesetze. Seither wurden vier Menschen per Giftspritze hingerichtet.

Die Praxis gilt als umstritten. Viele Pharmaunternehmen haben auf Druck von Todesstrafe-Gegnern den Verkauf von gängigen Chemikalien für die Todesstrafe eingestellt. Seither haben die Justizbehörden Probleme, zuverlässige Mittel für ihre Hinrichtungen zu erhalten. Deswegen vollziehen sie die Hinrichtungen mit experimentellen Chemikalien-Verbindungen. Dagegen hatten unter anderem Verteidiger des 2017 hingerichteten Mark James Asay Beschwerde eingelegt. In einer Minderheitenmeinung warf ein Richter dem Bundesstaat vor, ihn als Versuchskaninchen zu missbrauchen.