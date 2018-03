Nach dem Vorfall an einer Berliner Schule, wo eine Schülerin religiös gemobbt worden sein soll, gibt es eine Debatte über mögliche Folgen. Der Chef der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, forderte eine "Null-Toleranz-Strategie gegen den Schulhof-Islamismus". Bei Religionsmobbing müssten Konsequenzen bis hin zum Schulverweis gezogen werden, sagte Dobrindt der Bild Zeitung.

"Wenn unsere Schulen zum Austragungsort werden für religiöse Konflikte, dürfen wir das nicht im Ansatz akzeptieren", sagte der CSU-Politiker. Vielmehr bedürfe es zusätzliches Personal zur Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer und eine "konsequente Vermittlung unserer Leitkultur im Unterricht".

Der CDU-Abgeordnete Johannes Steiniger forderte einen für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtenden Besuch eines NS-Konzentrationslagers. "Bei antisemitischem Mobbing sollten harte Strafen direkt auf den Fuß folgen", sagte er ebenfalls der Bild. "Wird hier nicht rigoros agiert, verfestigen sich antisemitische Haltungen."

Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, wies auf die Verantwortung von Musliminnen und Muslimen aus dem arabischen Raum hin. "Es ist oftmals tief sitzender Hass, der vom Elternhaus vermittelt wird", sagte er der Welt.



Zentralrat der Muslime will Imame an Schulen schicken

Als Reaktion auf die antisemitischen Vorfälle will der Zentralrat der Muslime für Aufklärung sorgen. Man werde zunächst zehn Imame bereitstellen, die vorzugsweise gemeinsam mit Rabbinern in Schulklassen gehen sollen. Die Geistlichen sollten dabei "für Dialog, Aufklärung und gegenseitige Achtung" werben, sagte der Zentralratsvorsitzende Aiman Mazyek. "Ich würde mich freuen, wenn die jüdischen Gemeinden mitmachen, dann könnten wir schon heute in Berlin beginnen und dies bundesweit ausbauen".



An der Paul-Simmel-Grundschule in Berlin soll ein jüdisches Mädchen bedroht worden sein. Die Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) bestätigte, dass es jedes Jahr mehrere dieser Vorfällen auf deutschen Schulhöfen gebe. So seien im Jahr 2017 allein in Berlin 18 antisemitische Vorfälle registriert worden. Diese reichten von Graffiti an Schultoiletten über Äußerungen von Lehrpersonal bis hin zu Drohungen und Gewalt gegen Schüler, sagte RIAS-Projektleiter Benjamin Steinitz.

Steinitz geht jedoch nicht davon aus, dass die Statistiken vollständig sind. "Mein Eindruck ist, dass wir es mit einer großen Dunkelziffer zu tun haben." Bei den Eltern und Betroffenen gebe es etwa die Befürchtung, dass sich die Situation für die Kinder verschlechtere, wenn Vorfälle gemeldet würden. Zudem werde etwa auch von Seiten der Schulleitungen die dadurch entstehende Öffentlichkeit gescheut.

Zentralrat der Juden fordert bundesweite Statistik

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) äußerte im Tagesspiegel die Hoffnung, dass der Vorfall in Berlin ein Einzelfall sei und bleibe. Dem widersprach der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Er habe den Eindruck, dass derartige Vorfälle vor allem im großstädtischen Milieu zunehmen. Berlin nehme dabei offensichtlich "leider eine führende Rolle" ein, sagte er im ZDF.



Schuster unterstützte zudem den Vorschlag der Deutschen Polizeigewerkschaft, eine bundesweite Statistik für Vorfälle dieser Art einzurichten. Sein Wunsch sei, dass ein Angebot geschaffen werde, "in dem ohne große bürokratische Hürden antisemitische Gewaltvorgänge gemeldet werden können, um so ein besseres Bild zu bekommen".