Die 28-jährige Anita* hat zwei Kinder. Ihr Mann ist seit vier Monaten arbeitslos. Seit drei Jahren wohnt die afghanische Familie in Forst (Lausitz) im Osten Brandenburgs.



"Wenn man keine Arbeit und kein Einkommen hat, ist das Leben nicht einfach. Die Tafeln unterstützen einkommensschwache Familien. Ich schäme mich, zur Tafel zu gehen, aber für mich gibt es keine Alternative. Ich muss in einer langen Schlange vor dem Laden warten. Dort wird geschoben und gedrängelt. Das Gefühl, arm zu sein, wird dadurch noch schlimmer.

Trotzdem, die Tafel unterstützt einige unserer Bedürfnisse. Wir bekommen Obst, Gemüse und noch viele andere Lebensmittel. Fünf Euro muss ich zahlen, zweimal pro Woche darf ich Lebensmittel holen. Aber weil die Lebensmittel nicht so frisch sind, bin ich oft gezwungen, sie wegzuwerfen, zum Beispiel auch die Milch.



Die Mitarbeiter legen fest, welche Waren ich bekomme. Vieles benötige ich nicht, weil ich es nicht esse. Das betrifft zum Beispiel Wurst und Fleisch. Diese Lebensmittel verteile ich an Bekannte, die so etwas essen.

Meine Mama wird auch von der Tafel unterstützt, sie lebt in Greifswald. Der Preis ist dort nur ein Euro. Sie ist zufrieden damit, was sie bei ihrer Tafel bekommt, weil sie selbst aussuchen darf, was sie braucht. Ich kann nicht verstehen, warum die Tafeln in verschiedenen Städten unterschiedliche Preise fordern."



*Um die Privatsphäre der Familien zu schützen, verzichten wir auf die Nennung der Nachnamen.