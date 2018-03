Der Berliner Integrationsbeauftragte Andreas Germershausen wertet den Anschlag auf eine Moschee im Stadtbezirk Reinickendorf und ähnliche Taten in anderen deutschen Städten als Terror. "Es ist nicht wichtig, welchen politischen Hintergrund die Taten haben. Wer Gotteshäuser anzündet, dem geht es nur um ein Ziel: Angst und Einschüchterung zu verbreiten. Dem geht es darum, eine Bevölkerungsgruppe zu terrorisieren", sagte Germeshausen. Deutschland müsse wachsam sein und sich solchen Terrorakten entgegenstellen. "Hier wurden einst jüdische Synagogen angezündet, und noch heute müssen sie bewacht werden."

In der Nacht zum Sonntag waren Brandsätze in eine Moschee in Berlin und gegen ein Gebäude des türkisch-deutschen Freundschaftsvereins im nordrhein-westfälischen Meschede geworfen worden. Die Polizei nahm drei Syrer als Verdächtige fest, die ihre Tatbeteiligung aber bestritten.



Bereits am Freitag hatten Unbekannte im baden-württembergischen Lauffen Brandsätze in eine Moschee der Gemeinschaft Millî Görüş geworfen. Der Imam, der im Gebäude wohnt und im selben Raum schlief, konnte das Feuer löschen. Die Ermittler dort gehen von kurdischen Tätern aus. Auf einer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nahestehenden Internetseite seien ein als authentisch angesehenes Video sowie ein Begleittext erschienen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.



In Itzehoe in Schleswig-Holstein schlugen Unbekannte am Sonntagmorgen die Fenster einer Moschee ein und legten ein Feuer in einem nur etwa einen Kilometer entfernten türkischen Gemüseladen.

Berlin - Brandanschlag auf Berliner Moschee

Die Serie setzte sich auch am Montag fort: Im nordrhein-westfälischen Ahlen warfen Unbekannte in der Nacht zu Montag mehrere Brandsätze gegen ein türkisches Kulturzentrum und in ein davor abgestelltes Auto, wie die Polizei in Münster mitteilte. Ruß habe demnach die Fassade des Zentrums in Ahlen beschädigt, das Fahrzeug fing kein Feuer. Zeugen beobachteten demnach die vermummten Täter und löschten die Flammen. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.



"Politischer Schaden für Anliegen der Kurden"

Wer hinter den aktuellen Anschlägen steckt, ist noch nicht klar. Es wird vermutet, dass der Berliner Angriff in der Nacht zum Sonntag in Zusammenhang mit dem Angriff türkischer Truppen auf das kurdische Afrin in Syrien stehen könnte. Dort geht die türkische Armee seit dem 20. Januar mit einer Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG vor.

Der Berliner Integrationsbeauftragte Germershausen sagte: "Wer versucht, die Konflikte in den Herkunftsländern vieler Berlinerinnen und Berliner zu instrumentalisieren und hier auszutragen, wendet sich direkt gegen das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Genau wie die Rassisten."

Die Kurdische Gemeinde Deutschland (KGD) zeigte sich entsetzt über die jüngsten Brandanschläge. Ihr Bundesvorsitzender Ali Ertan Toprak sagte: "Wer auch immer hinter diesen Anschlägen und Gewaltaufforderungen steht, ob PKK-nahe Kreise oder der türkische Geheimdienst MIT, diese Form der menschenverachtenden Gewalt ist mit nichts zu rechtfertigen!" Die Anschläge gefährdeten Menschenleben und "schaden politisch in erster Linie dem Anliegen der Kurden", sagte Toprak. Die PKK ist die in Deutschland verbotene Kurdische Arbeiterpartei.



Türkei verlangt rasche Bestrafung

In einer Mitteilung des Außenministeriums in Ankara hieß es, man beobachte "mit Sorge, dass Angriffe auf türkische Moscheen in Deutschland durch rassistische und antiislamische Gruppen sowie die Terrororganisation PKK zuletzt zugenommen haben". Von den deutschen Behörden erwarte man, "dass sie die Verantwortlichen für diese Angriffe so bald wie möglich aufspüren und bestrafen und dass sie alle Maßnahmen ergreifen, damit keine ähnlichen Angriffe stattfinden".

In der Mitteilung hieß es weiter, die PKK habe den Brandanschlag in Lauffen für sich reklamiert. Doch war weder auf der Website der PKK noch bei der PKK-nahen Agentur Firat ein solches Bekenntnis zu finden. Die kurdische Website Nûçe Ciwan (zu Deutsch: Jugendnachrichten) hatte berichtet, es habe sich in Lauffen um eine Aktion kurdischer Jugendlicher "gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg des faschistischen, türkischen Staates" in Afrin gehandelt.

Hierzu sagte der Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland, Toprak, in sozialen Medien sei ein Schreiben aufgetaucht, in dem kurdische Jugendliche zur Gewalt gegen türkische Einrichtungen aufgerufen worden seien. Toprak appellierte an kurdischstämmige Menschen in Deutschland, sich "von niemandem gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung instrumentalisieren zu lassen". Deutschland sei ein Rechtsstaat. "Jeder Bürger kann jederzeit auf demokratischem Wege seine Meinung und seine Kritik an den politischen Entscheidungen der Regierung zum Ausdruck bringen", sagte Toprak.