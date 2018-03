Nach einem Brandanschlag auf ein Haus in Ulm mit einem türkischen Gemüsegeschäft sowie einem Moscheeverein hat die Polizei vier Männer unter schwerem Tatverdacht festgenommen. Dabei handele es sich um Syrer im Alter von 18 bis 27 Jahren, teilte die Polizei nun mit. Einer der Männer gestand demnach die Tat, die am 19. März begangen worden war.



Die Männer wurden bereits am Mittwoch vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag dem zuständigen Richter vorgeführt. Die Ermittlungen, auch zum Motiv der Verdächtigen, dauerten den Behörden zufolge noch an.

In den vergangenen Wochen waren bundesweit mehrere Moscheen, Kulturzentren und Geschäfte mit türkischem Hintergrund zum Ziel von Brandanschlägen und anderen Attacken geworden. In einigen Fällen gehen die Ermittler davon aus, dass Kurden hinter den Taten stehen. Grund für die Spannungen zwischen Türken und Kurden ist unter anderem die Offensive des türkischen Militärs auf die mehrheitlich von Kurden bewohnte Stadt Afrin in Nordsyrien.



Auch im Fall des Brandanschlags in Ulm gehen die Behörden von einer politisch motivierten Tat aus. Nach Erkenntnissen der Ermittler warfen die mutmaßlichen Täter zwei Molotowcocktails gegen das Haus. Eine der Flaschen prallte von einem Fenster im Erdgeschoss ab, hinter dem sich ein Raum des Moscheevereins befindet.

Weil sich zur Tatzeit acht Menschen in dem Gebäude befanden, ermitteln die Behörden wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung. Drei der festgenommenen Männer sollen sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts aufgehalten, der vierte soll Tatmittel beschafft haben.