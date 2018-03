Die Zahl der Übergriffe auf türkische Einrichtungen in Deutschland ist nach Angaben des Bundesinnenministeriums deutlich gestiegen. Die Polizeibehörden zählten im laufenden Jahr bereits 37 Angriffe auf Moscheen, Kulturvereine oder türkische Restaurants, wie eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte. Das sei schon jetzt deutlich mehr als im gesamten vergangenen Jahr, in dem nur 13 solcher Fälle registriert worden waren. Für beide Zeiträume handele es sich um vorläufige Zahlen, die sich durch Nachmeldungen der Polizeibehörden der Länder noch verändern könnten, sagte die Sprecherin.

Die Übergriffe könnten im Zusammenhang mit dem Angriff der türkischen Armee auf die Kurdenregion Afrin in Syrien stehen. Die Sprecherin sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Deutschland sei wegen der vielen hier lebenden Menschen mit Bezug zur Türkei "seit jeher Spiegel und Resonanzboden türkisch-kurdischer Konflikte". Dies gelte "in besonderer Weise vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in und um Afrin".

Die türkische Armee hatte Mitte Januar mit einer Offensive auf Afrin begonnen, auch unter Einsatz von Deutschland gelieferter Panzer. Am Wochenende verkündete die türkische Regierung die Einnahme der Stadt.



Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan nimmt nun weitere Gebiete im Norden Syriens und im Irak ins Visier. Sein Ziel sei es, alle "Terroristen" aus der Region zu vertreiben. Die Türkei wirft der dort bislang dominierenden Kurdenmiliz YPG eine Nähe zur als Terrororganisation eingestuften, verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Türkei vor. Zahlreiche Experten stufen das Vorgehen der Türkei als völkerrechtswidrig ein.

Wegen der türkischen Offensive sind in den vergangenen Tagen Tausende Menschen aus Afrin geflohen. Es gibt auch Berichte, wonach syrische Verbündete der türkischen Armee geplündert und Brände gelegt haben sollen.



1/11 Nach zweimonatigen Kämpfen hatten am Sonntag türkische Truppen und verbündete syrische Milizen die vor allem von Kurden bewohnte Region Afrin und die gleichnamige Stadt im Nordwesten Syriens erobert. Über die Truppen, die sich jetzt in der Stadt aufhalten, heißt es, sie würden Geschäfte, Restaurants und Wohnhäuser plündern. Das meldet neben kurdischen Quellen auch die Nachrichtenagentur AFP aus Afrin. Im Stadtzentrum waren demnach Autos, Laster und Traktoren zu sehen, die Nahrungsmittel, Elektrogeräte, Decken und Motorräder abtransportierten. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 2/11 Der YPG-Sprecher Brossik al-Hassaka sagte, die Eroberer hätten wie früher die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) auch Gebäude angezündet und religiöse Statuen zerstört. Zahlreiche Familien mussten ihre Häuser verlassen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 3/11 Von den geplünderten Geschäften im Nordwesten von Afrin ist kaum etwas übrig. Zuvor hatte die kurdische YPG die Stadt kontrolliert. Die türkische Regierung stuft die YPG wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation ein. Mit der Türkei verbündete syrische Rebellen feierten den Einmarsch als Sieg über den "Terror". Der türkische Regierungssprecher Bekir Bozdağ erklärte, die türkischen Kräfte seien in Afrin "keine Besatzer". Sie seien nicht dort, um zu bleiben. Ziel sei es, die Region "vom Terror zu säubern" und sie "ihren wahren Besitzern" zu übergeben. Wer damit gemeint ist, ließ er offen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 4/11 Syrische Kämpfer haben eine Statue von Kaveh Ahangar (auch: Kawa) gestürzt, einer mythologischen Figur. Der Legende nach war Kaveh Ahangar ein Hufschmied, der einen Aufstand der Iraner angeführt hatte und seine Schmiedeschürze als Flagge des Aufstandes nutzte. Für viele Kurden ist er eine Symbolfigur für den Widerstand gegen ausländische Invasoren. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 5/11 "Zehntausende Menschen leiden in Afrin", twitterte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). "Verzweifelt und verängstigt fliehen täglich Tausende Menschen, die keinen Platz zum Übernachten, wenig Essen, Wasser und medizinische Versorgung haben." Das IKRK arbeitet mit dem Syrischen Roten Halbmond zusammen, um Decken und Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 6/11 Manche Zivilisten versuchen, auf Lastwagen aus der Stadt zu fliehen. Das UN-Nothilfebüro OCHA hatte am Sonntag erklärt, fast 100.000 Menschen aus Afrin seien in benachbarten Gebieten als Vertriebene registriert worden. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 7/11 Syrische Kämpfer sollen nicht nur Geschäfte geplündert haben. Auch sollen sie Autos und Motorräder der einstigen Bewohner mitgenommen haben. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 8/11 Ein syrisches Kind auf der Flucht. Das Auto wartet an einer Kontrollstation in Anab darauf, weiterfahren zu dürfen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 9/11 Dort werden die Flüchtlinge von Wachposten kontrolliert. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 10/11 Vielen Menschen, die aus Afrin fliehen, sind erschöpft und am Ende ihrer Kräfte. Wegen der wochenlangen Belagerung durch die türkische Armee war die Lage für die Zivilisten in Afrin schon vor der Eroberung katastrophal. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 11/11 Nur das Nötigste kann bei der Flucht mitgenommen werden. Hilfsorganisationen zufolge sind viele der Vertriebenen ohne Schutz und dringend auf Hilfe angewiesen. Das Internationale Rote Kreuz fordert einen ungehinderten Zugang zu den Hunderttausenden Flüchtlingen in der Region Afrin. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images

Wegen der Militäroperation der Türkei gibt es in Deutschland auch immer wieder Protestdemonstrationen von Kurden. Am Rande solcher Kundgebungen kam es auch teils zu gewaltsamen Zusammenstößen, unter anderem mit protürkischen Gruppen. Zudem hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Brandanschläge und andere Attacken auf Moscheen, Geschäfte und Kulturzentren mit türkischem Hintergrund gegeben. In mehreren Fällen halten es die Ermittler für möglich, dass die Täter aus den Reihen extremistischer Kurden kommen.

Linken-Chefin Katja Kipping forderte die Bundesregierung zum Bruch mit der Türkei auf. "Die Bundesregierung muss endlich Erdoğans Kriegspolitik verurteilen und mit dem islamistischen Unrechtsregime in Ankara brechen", sagte Kipping. "Eine deutsche Außenpolitik, die nur die Rendite von Rüstungsschmieden wie Rheinmetall im Blick hat, macht sich nicht nur mitschuldig an dem Leiden der Kurden in Afrin, sondern gefährdet auch den inneren Frieden im eigenen Land."

Kauder will Nato-Rat einbeziehen

Unionsfraktionschef Volker Kauder zeigte sich "entsetzt" über die Berichte aus Afrin und sagte, Menschenrechtsverletzungen seien nicht hinnehmbar. "In dieser Situation müssen wir schon mit der Türkei reden." Die Berichte, nach denen die Türkei ihre Truppen "marodieren" lasse, dass "Plünderungen schlimmsten Ausmaßes" stattfänden, dies seien harte Vorwürfe gegen das Nato-Mitglied Türkei. "Das erwarten wir nun von der Regierung, dass das mal genauer angeschaut wird. Und im Nato-Rat muss darüber gesprochen werden. Es geht auf gar keinen Fall, dass so etwas passiert."

Es bestehe außerdem noch die Gefahr, dass unter der Türkei dienende Truppen und US-Amerikaner aneinandergeraten könnten. Soldaten der US-Armee hatten bislang in Syrien mit der YPG gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" gekämpft. Kauder sagte, ein Konflikt zwischen den Nato-Partnern Türkei und USA sei "nicht hinnehmbar". Deutschland habe aber auch kein Interesse daran, dass sich die Türkei aus der Nato verabschiede.