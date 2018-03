Burkina Faso - Angriff auf Regierungsviertel in Ouagadougou Ziele des Angriffes waren unter anderem die französische Botschaft und das Hauptquartier der Armee Burkina Fasos. Ein Regierungssprecher geht von einem Terroranschlag aus. © Foto: Ahmed Ouoba/ AFP/ Getty Images

Bei einem Terroranschlag in der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Burkina Faso sind mindestens 13 Menschen getötet worden, darunter sechs Angreifer. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, es könnten bis zu 30 Tote sein, die meisten davon Soldaten. Der Angriff richtete sich gegen die Zentrale der Streitkräfte, die französische Botschaft und das Kulturinstitut in der Hauptstadt Ouagadougou. Regierungssprecher Remis Dandjinou sagte dem Sender Radio Omega, man könne von einem Terroranschlag sprechen. Ob es auch Opfer unter der Zivilbevölkerung gab, blieb zunächst unklar.

Zuvor hatte der Bürgermeister der Stadt, Armand Béouindé, der französischen Zeitung Le Monde gesagt, es handle sich offenbar um einen Anschlag radikalislamischer Dschihadisten. Aus dem Umfeld des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian hieß es am Nachmittag, die Situation an der Botschaft und dem Kulturinstitut in Ouagadougou sei "unter Kontrolle". Dem Fernsehsender LCI sagte er, die Angreifer seien "unschädlich gemacht" worden. Das kann bedeuten, dass sie festgenommen oder getötet wurden.



Am Vormittag waren in Ouagadougou Schüsse zu hören, mutmaßlich aus Maschinenpistolen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Am Sitz des Generalstabs der Streitkräfte stieg demnach Rauch auf. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, sich von dem Stadtviertel in der Nähe des Amtssitzes des Premierministers fernzuhalten. Spezialeinheiten des Militärs seien im Einsatz.



Die französische Botschaft in Ouagadougou schrieb am Morgen auf ihrer Facebook-Seite, es sei ein Angriff im Gange. Das französische Kulturinstitut befindet sich ganz in der Nähe des Sitzes des Generalstabs, der offenbar ein Ziel der Angreifer war. Die Botschaft liegt knapp zwei Kilometer östlich davon. Französische Opfer gab es laut Außenminister Le Drian nicht.



Das Außenministerium in Paris aktualisierte seinen Reisehinweis für Burkina Faso und forderte die Bürger auf, bis auf Weiteres an Ort und Stelle auszuharren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verfolge die Lage aufmerksam und werde ständig informiert, hieß es aus dem Élyséepalast.

Burkina Faso beteiligt sich an Antiterrortruppe

Zuletzt waren in Ouagadougou bei einem Anschlag auf ein Restaurant im vergangenen August knapp 20 Menschen getötet worden. Die frühere französische Kolonie Burkina Faso liegt in Westafrika und grenzt an die Sahelzone. Dieses Gebiet nutzen Terrorgruppen, die mit Al-Kaida verbunden sind, als Rückzugsgebiet. Im Januar 2016 hatten islamistische Extremisten ebenfalls ein beliebtes Restaurant angegriffen, 29 Menschen wurden getötet, etwa 70 weitere teils schwer verletzt.

Die Streitkräfte Burkina Fasos wollen sich an einer bis zu 5.000 Personen starken neuen Antiterrortruppe zur Bekämpfung radikaler Islamisten in der Sahelzone beteiligen. Das westafrikanische Land mit knapp 19 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gehört einem UN-Index zufolge zu den fünf ärmsten Ländern der Welt.