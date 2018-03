Timo S. war als Rädelsführer der Gruppe angeklagt. Der 29-Jährige, geboren und aufgewachsen in Hamburg, gehörte vor seinem Umzug nach Dresden zur militanten Neonaziszene Norddeutschlands. Er arbeitete bis zu seiner Verhaftung als Busfahrer bei der Regionalverkehr Dresden GmbH. Er ist vorbestraft. Wegen eines Überfalls auf linke Jugendliche an einer Tankstelle in Freital erhielt er ein Jahr auf Bewährung. Timo S. soll Gleichgesinnte für die Gruppe rekrutiert und die Zusammenarbeit mit Kameradschaftlern aus Dresden gepflegt haben. S. wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Untersuchungshaft.