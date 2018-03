von: Benjamin F., Vater, zwei Kinder

Wie leben wir mit Hartz IV? Wir sind vier Personen. Ich, meine Frau und unsere zwei Kinder, fünf und sieben Jahre. Es ist, ganz einfach ausgedrückt, schlecht. Wir könnten zwar bei der Tafel einkaufen, aber was bringt es? Die Lebensmittel sind teilweise in einem so schlechten Zustand, dass sie noch am selben Tag kaputtgehen, oder würden Sie gammliges Obst oder einen vergammelten Joghurt essen oder Ihren Kindern geben? Also geht Auf-Vorrat-Einkaufen mit den meisten Lebensmitteln nicht. Man könnte jeden Tag zur Tafel einkaufen gehen, denken sich da einige, aber würden Sie sich jeden Tag die Blöße geben, vergammeltes Essen zu kaufen, und es dann nach Hause bringen, um es dort in den Müll zu schmeißen? Würden Sie sich täglich beleidigen lassen, weil man eine niedrigere Nummer gezogen hat als jemand anderes, wenn man Glück hatte, eine zu bekommen? Also muss ich Abstriche machen, was und wo ich einkaufe, welche Rechnung ich zahle und wann.

Wir sind schon froh, dass bei uns in der Umgebung ab und an ein Kinderkleiderbasar ist, auf dem es für unsere Kinder ein paar gebrauchte Klamotten zu kaufen gibt. Für uns Erwachsene gibt’s leider nichts, wir müssen mit den Klamotten von günstigen Herstellern vorliebnehmen, die allerdings nicht lange tragbar sind, da die Qualität echt miserabel ist. Beim Jobcenter wird man gemobbt und permanent runtergemacht. Selbst wenn man eine Arbeit aufnehmen will, werden einem so viele Steine in den Weg gelegt. In Kindergarten und Schule schauen die anderen Eltern einen immer herablassend an, man fühlt sich wie ein Mensch zweiter Klasse, denn unsere Kinder können nicht von unzähligen Freizeitaktivitäten erzählen, die Geld kosten.

Noch besser wird’s mit dem Wohnungsmarkt und der Übernahme der Miete. Wir leben in einer Dreizimmerwohnung zur Miete. Die anderen Parteien im Vierfamilienhaus sind Eigentümer, die uns herablassend behandeln, und egal, was im Haus ist, uns die Schuld zuschieben, unzählige E-Mails an den Vermieter schicken, wann er uns denn kündigt, dabei will er das nicht mal. Wir suchen schon seit fünf Jahren eine passende Wohnung, die auch vom Jobcenter bezahlt wird, aber entweder ziehen wir in eine richtige Bruchbude oder alles ist zu teuer. Der Durchschnittsmietpreis bei uns für eine Vierzimmerwohnung ist kalt 750 Euro, mit nicht mal zu hohen Ansprüchen. Bezahlt würden nur circa 550 Euro kalt.

Das Nächste: Was ist, wenn mal was kaputtgeht wie die Waschmaschine? Man bekommt zwar ein Darlehen, was nur für eine stark gebrauchte Maschine reichen würde, die auch bald das Zeitliche segnet, aber dieses Darlehen bekommt man monatlich abgezogen, also wieder weniger Geld zum Leben. Man bekommt zwar die Gasrechnung bezahlt, aber Strom müssen wir selber bezahlen, also wieder weniger Geld, das übrig bleibt. Man kann sich selten bis gar nicht den Luxus leisten, mal einen Kaffee oder was trinken zu gehen oder sich regelmäßig die Haare schneiden zu lassen, man wird mehr oder weniger dazu verdonnert, zu Hause zu sitzen und zu versauern.

Ich würde und habe innerhalb der letzten Jahre nicht nur einmal versucht zu arbeiten. Aber aufgrund meiner Psyche fällt mir das sehr schwer.