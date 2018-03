Ein türkisches Gericht hat die Freilassung von zwei Journalisten der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet angeordnet. Nach ganztägiger Verhandlung am Gericht des Hochsicherheitsgefängnisses Silivri bei Istanbul haben die Richter entschieden, den Chefredakteur der Zeitung, Murat Sabuncu, und den bekannten Investigativjournalisten Ahmet Şık aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Das berichtet unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Staatsanwaltschaft hatte hingegen für eine Fortsetzung der Untersuchungshaft plädiert.

Sabuncu war wegen des Vorwurfs, verschiedene Terrororganisationen zu unterstützen, vor mehr als 490 Tagen festgenommen worden. Şık befand sich mehr als 430 Tage in U-Haft. Die türkische Regierung wirft insgesamt 18 Mitarbeitern der Cumhuriyet Terrorunterstützung vor. Der ehemalige Chefredakteur der Cumhuriyet, Can Dündar, lebt im Exil in Deutschland. Ihm soll in der Türkei wegen Spionagevorwürfen nun auch der Prozess gemacht werden.

Mitglieder von Amnesty International, die der Verhandlung als Prozessbeobachter beiwohnten, berichteten, dass der Herausgeber der Zeitung, Akın Atalay, weiter in Untersuchungshaft im Gefängnis Silivri bleibe. Am 16. März soll der Prozess, der international als politisch motiviert kritisiert wird, fortgesetzt werden. Gegen Ahmet Şık und Murat Sabuncu verfügte das Gericht noch am Freitagabend eine Ausreisesperre. Aus dem Gerichtsbeschluss geht außerdem hervor, dass sie sich jeden Sonntag bei der Polizei melden müssen.



Den Angeklagten drohe nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen eine Haftstrafe von bis zu 43 Jahren.

Die drei Angeklagten Murat Sabuncu, Akın Atalay und Ahmet Şık im Gerichtssaal in Istanbul



Elbette mutluyuz. Ancak bu bir lütuf değil çok ama çok gecikmiş bir karar. Akın Atalay’ın hala tutuklu olmasının herhangi bir hukuki açıklaması yok. pic.twitter.com/67G57Arnqy — Özgür Mumcu (@ozgurmumcu) 9. März 2018

Die Staatsanwaltschaft wirft den Journalisten unter anderem Unterstützung der Gülen-Bewegung, der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK oder der linksextremen DHKP-C vor. Die AKP-Regierung von Recep Tayyip Erdoğan macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.



Die Platzierung des EU-Beitrittskandidaten Türkei auf der Liste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen hat sich seit dem gescheiterten Putschversuch im Sommer 2016 zusehends verschlechtert: Das Land fiel von Platz 151 auf Platz 155 – bei insgesamt 180 gelisteten Staaten.