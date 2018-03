Ein Gericht in Kyoto hat eine Mitschuld der japanischen Regierung und des Betreiberkonzerns Tepco an der Atomkatastrophe von Fukushima festgestellt. Staat und Unternehmen wurden zu Entschädigungszahlungen in Höhe von umgerechnet 835.000 Euro verurteilt. In seiner Urteilsverkündung sagte der zuständige Richter, nach Ansicht des Gerichts wäre die Regierung bis zu einem gewissen Grad in der Lage gewesen, das Risiko eines Tsunamis vorherzusehen. Der Staat habe es jedoch versäumt, den Betreiber zu entsprechenden Schutzmaßnahmen aufzufordern.



110 von 174 Klägern sollen mit dem Geld der Regierung und der Betreiberfirma Tepco entschädigt werden. Der Großteil der Kläger war freiwillig vor der Strahlenbelastung aus der Gegend um Fukushima nach Kyoto geflohen. In dem Prozess wurde auch darüber verhandelt, wie gefährlich die Niedrigstrahlung in den Gebieten, in denen die Kläger gelebt hatten, einzustufen sei. Weil die Gefahr der Auswirkungen von Niedrigstrahlung wissenschaftlich noch nicht eindeutig belegt ist, prüfte das Gericht jeden Fall gesondert. In 64 Fällen wies das Gericht die Forderung von Klägern ab. Anwälte der Klägerseite kündigten an, das Urteil anzufechten. Die Anklage hatte ein achtmal höheres Entschädigungsmaß gefordert.

Wie wird Strahlung gemessen, wo tritt sie auf? Strahlendosis Die Strahlenwirkung auf Menschen, Tiere und Pflanzen wird häufig in Sievert pro Stunde angegeben. Mit Hilfe der Einheit lässt sich abschätzen, wie schädlich eine Strahlung für einen Organismus ist. Sie berücksichtigt dabei die Strahlungsdauer, -art und -wirkung. 1 Sievert entspricht 1.000 Millisievert oder 1.000.000 Mikrosievert. Grundsätzlich gilt eine Einzeldosis von 6.000 Millisievert als tödlich (100 Prozent Sterblichkeit innerhalb von 14 Tagen). Ob eine Person, die einer geringen Strahlendosis ausgesetzt war, gesundheitliche Schäden zu erwarten hat, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Grenzwerte beziehen sich in der Regel auf ein Jahr. Manche Experten gehen davon aus, dass dieselbe Strahlendosis über einen längeren Zeitraum weniger schädlich ist. Andere sagen, die Strahlung müsse addiert werden. Natürliche Quellen Die durchschnittliche Strahlendosis, die ein Deutscher durch natürliche Quellen innerhalb eines Jahres aufnimmt, liegt zwischen zwei und fünf Millisievert. Diese äußere Bestrahlung, der der Mensch je nach Ort und Zeitin unterschiedlicher Höhe ausgesetzt ist, wird Gamma-Ortsdosisleistung genannt. In dieser Deutschlandkarte des Bundesamts für Strahlenschutz ist die Strahlungsstärke je nach Region verzeichnet. Bei medizinischen Untersuchungen werden zum Teil viel höhere Einzeldosen erreicht, die aber auf einen kurzen Zeitraum beschränkt sind. So nimmt ein Mensch während einer Computertomografie (CT)seines Kopfes ungefähr zwei Millisievert auf, bei der Mammografie 0,4 Millisievert. Andere Einheiten Die Energiedosis einer Strahlenquelle wird in Gray angegeben. Ein Gray bedeutet, dass ein Körper von einem Kilogramm Masse eine Energiemenge von einem Joule aufgenommen hat. Für die in Atomkraftwerken vor allem freigesetzte Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlung ist die Einheit Grayidentisch mit der Äquivalenteinheit Sievert, ein Gray ist also gleich einem Sievert. Bis Mitte der 1980er Jahre wurde die Äquivalentdosis statt in Sievert in Rem angegeben. Das meinte die Strahlendosis in Roentgen, die ein Mensch aufgenommen hat.

Es ist das vierte Urteil in einem Prozess gegen Japans Regierung und Tepco und das dritte Mal, dass der Staat wegen Nachlässigkeit als mitschuldig verurteilt wurde. Landesweit laufen rund 30 Sammelklagen.



Im März 2011 hatte ein schweres Erdbeben die Küste Japans erschüttert und einen gewaltigen Tsunami ausgelöst. Wellen von bis zu 40 Metern Höhe hatten ganze Städte zerstört, 18.000 Menschen starben infolge des Unglücks. Im Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi setzten nach einem Stromausfall die Kühlsysteme aus. Nachdem auch die Notstromversorgung mit Dieselgeneratoren abgebrochen war, überhitzte die Anlage und es kam zu einer Kernschmelze.