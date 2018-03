Im Zusammenhang mit dem Mord an dem slowakischen Enthüllungsjournalisten Ján Kuciak hat die Polizei die Festnahme mehrerer italienischer Geschäftsmänner bestätigt. Nach Angaben von Polizeichef Tibor Gaspar gab es Durchsuchungen und Festnahmen in mehreren Orten des Landes. "Wir können von einer italienischen Spur sprechen", sagte Gaspar. Ihm zufolge sehen die Ermittler als wahrscheinlichstes Tatmotiv die Recherchen des Journalisten über Mafia-Geschäfte in der Slowakei.



Slowakei - Proteste gegen Korruption in Bratislava Hunderte Menschen gingen nach dem Mord an Ján Kuciak und seiner Partnerin auf die Straße. Die Polizei vermutet Kuciaks Berichte über Straftaten und mutmaßlichen Betrug als Motiv. © Foto: Reuters TV

Gaspar sagte, dass die Namen der festgenommenen Männer auch im letzten Artikel von Kuciak zum mutmaßlichen Einfluss der italienischen Mafia auf die Regierung in Bratislava auftauchten. In einem Vorort der slowakischen Hauptstadt war der 27-Jährige am Sonntag zusammen mit seiner Verlobten erschossen worden. In seinem unvollendet gebliebenen investigativen Bericht warf er engen Mitarbeitern von Regierungschef Robert Fico Verbindungen zu italienischen Geschäftsleuten vor, die mit der Mafia-Organisation 'Ndrangheta in Kontakt stehen sollen. Dabei ging es auch darum, dass die Mafia an EU-Mittel gelangt sein soll, die eigentlich für die Förderung der Landwirtschaft in der Slowakei vorgesehen waren.

EU-Parlament will eigene Untersuchung

Slowakische Medien berichteten, bei einem der Festgenommenen handelt es sich um den Italiener Antonino Vadala, der mit mindestens zwei Regierungsberatern aus dem Umfeld des Ministerpräsidenten Geschäfte gemacht hat. Beide hatten am Mittwochabend angekündigt, ihre Ämter bis zur Klärung des Falls ruhen zu lassen – "da unsere Namen zum politischen Kampf gegen den Regierungschef missbraucht werden", schrieben Maria Troskova und Viliam Jasan in einer Mitteilung an die Medien. Troskova war bisher Ficos persönliche Assistentin; der ehemalige sozialdemokratische Abgeordnete Jasan leitete den Sicherheitsrat, der in Krisenfällen Notmaßnahmen koordiniert. Beide hatten direkten Zugang zu geheimen Staatsinformationen.

Auf den Mordfall Kuciak hat inzwischen auch die Europäische Union reagiert. "Wir schauen uns den Fall jetzt genau an", sagte EU-Kommissar Günther Oettinger der Welt und kündigte eine Überprüfung der Zahlungen an die Slowakei an. Auch das Europäische Parlament befasst sich mit dem Mordfall Kuciak und will ein eigenes Untersuchungsteam nach Bratislava entsenden.