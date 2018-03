7/20

Zur Fußball-WM veranstalteten die christlichen Kirchen einen Ökumenischen Segensgottesdienst im Liebfrauendom in München, um dazu beizutragen, dass die WM ein Fest der Begegnung und der Gastfreundschaft wird. Hier zünden Kardinal Lehmann und Bischof Wolfgang Huber, damaliger Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, im Altarraum eine Kerze an.