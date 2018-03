Hunderte Menschen haben für eine transparente Aufklärung der Brandkatastrophe im sibirischen Kemerowo demonstriert. Es kursieren Gerüchte, wonach die tatsächliche Opferzahl noch höher sei als die von den Behörden genannte Zahl von 64 Toten.



Bürgermeister Ilja Seredjuk öffnete daraufhin einer Gruppe von Demonstranten die Türen zu den Leichenhallen der Stadt. Im Anschluss bestätigten diese die Angaben, wonach 41 Kinder bei dem Brand ums Leben gekommen sind. Viele von ihnen seien indes noch nicht identifiziert, hieß es.

Ursache noch ungeklärt

Das Feuer war am frühen Sonntagabend in der Kinderabteilung im vierten Stock des Einkaufszentrums ausgebrochen. Es erfasste innerhalb kurzer Zeit eine Fläche von rund 1.600 Quadratmetern. Das Shoppingcenter, das wegen seines Kinos und des Tiergeheges besonders bei Familien beliebt ist, war 2013 in der Industriestadt rund 3.000 Kilometer östlich von Moskau eröffnet worden.

Die Brandursache ist bislang nicht eindeutig geklärt. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein defektes Kabel das Feuer ausgelöst haben. Es gibt auch Angaben von Augenzeugen, dass Jugendliche mit einem Feuerzeug gespielt und Schaumstoffwürfel angezündet haben sollen. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich Hunderte Menschen in dem Kaufhaus aufgehalten haben. Ermittlern zufolge waren die Notausgänge blockiert, Mitarbeiter des Einkaufszentrums hätten kaum Maßnahmen zur Rettung ergriffen. Fünf Menschen wurden inzwischen festgenommen, darunter ein Vertreter der Sicherheitsfirma, die die Alarmsirene der Shoppingmall abgeschaltet haben soll.

Bei einem überraschenden Besuch in Kemerowo sprach Präsident Wladimir Putin von "verbrecherischer Nachlässigkeit und Schlamperei". Er kritisierte die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen und versprach, alle Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. "Alle, die antworten müssen, werden uns Antworten geben", sagte der Kremlchef bei einem Treffen mit Vertretern örtlicher und nationaler Behörden. Zuvor hatte er an einem improvisierten Mahnmal für die Opfer Blumen niedergelegt.

Keine landesweite Staatstrauer

Allerdings wurden in den Reihen der Demonstrantinnen und Demonstranten auch Fragen nach der Verantwortung des Kreml laut. "Meine Meinung ist, dass die Regierung, die dieses Land führt, verantwortlich ist", sagte ein Demonstrant in einem Video, das auf Twitter verbreitet wurde. "Die Zahl der Feuerwehrleute war nicht ausreichend. Das reichste Land hat nicht genügend Hubschrauber", kritisierte er. Andere fragten sich, warum es keine landesweite Staatstrauer gab und warum die nationalen Fernsehsender angesichts des Unglücks nicht schnell genug ihre Unterhaltungsprogramme unterbrochen hatten.



In Russland gibt es immer wieder größere Brandkatastrophen. Oftmals wird die laxe Einhaltung der Sicherheitsvorschriften dafür verantwortlich gemacht. Im Dezember 2015 waren 23 Patientinnen und Patienten bei einem Feuer in einer Psychiatrie ums Leben gekommen.