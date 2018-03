Die Islamwissenschaftlerin und Religionslehrerin Lamya Kaddor schreibt in ihrem neuen Buch "Die Sache mit der Bratwurst", sie hätte sich "dazwischen" immer ganz gut gefühlt. Zwischen deutsch und syrisch, zu muslimisch und zu wenig muslimisch. Ihr Vater kam 1975 aus Damaskus nach München. Im Jahr darauf holte er ihre Mutter und Geschwister nach. Sie selbst ist in Deutschland geboren. In ihrem Buch beschreibt sie, wie das Anderssein lange Teil ihrer Identität war – und wie sie in den Ferien in Syrien den Dschinn-Beschwörer Shaykh Mahmoud besucht, dessen Zeremonie sie mit der Skepsis der Deutschen betrachtet. Er sollte einen Fluch unwirksam machen. Im Islam ist dieser Brauch eigentlich nicht erlaubt. Viele Jahre später stellt sie aber fest, dass die okkulte Praxis der Dschinn-Austreiber auch in Deutschland beliebt ist.

Als Salma und ich bei Shaykh Mahmoud zu Hause gewesen waren, hatte ich ihn gelöchert, wo er denn "so etwas" gelernt habe. Er hatte trocken geantwortet: "In Marokko." Ich hakte nach, sodass er genauer ausführte: "Das kann eigentlich jeder, der die entsprechenden Formeln kennt." – "Was sind das für Formeln?" – "Sprüche eben." – "Und wo findet man die?" – "Die stehen in bestimmten Büchern." – "In welchen Büchern?" Doch an diesem Punkt hatte der Shaykh mich unwirsch abgewürgt. "Khalâs! ("Genug jetzt!") Wollt ihr noch wissen, ob jemand verflucht ist, oder nicht?"

Die Frage nach den Büchern beschäftigte mich eine Weile, aber die akute Neugier ließ bald nach. Ich wollte mich nicht zu sehr mit dieser Angelegenheit befassen, hielt sie für Zeitverschwendung. Trotzdem muss sie sich damals irgendwie in meinen Hinterkopf eingenistet haben. Gut zehn Jahre später, mein Opa Mustafa war längst verstorben, das Erlebnis mit dem Dschinn lange kein Thema mehr, da erwähnte mein Onkel Badr in einem Gespräch ein geheimnisvolles, "verbotenes" Buch, das mein Opa besessen hatte. Was für ein Buch?", fragte ich. "Eines, mit dessen Hilfe man Dschinn herbeirufen kann. Im Titel stand etwas mit Sonne." Sofort war das Thema wieder präsent.



Ich fragte, ob ich es mal sehen könne und warum Dschiddo überhaupt ein solches Buch besessen hatte. Er habe es geschenkt bekommen, meinte Badr. Aber er habe es gleich weggeschlossen, weil er nicht viel von Menschen gehalten habe, die Magie praktizierten, und ebenso wenig wollte, dass andere es taten. "Jetzt ist das Buch weg. Wir wissen nicht, wer es hat."

Lamya Kaddor: "Die Sache mit der Bratwurst. Mein etwas anderes deutsches Leben" erscheint am 19. März 2018 im Piper Verlag, 20 Euro, ISBN 978-3-492-05787-5

Als ich wenig später zurück in Deutschland war, recherchierte ich nach dem Buch. Onkel Badrs lose Hinweise reichten aus, um rasch zu einem Ergebnis zu kommen. Dschiddo Mustafa hatte eine Kopie des Buchs "Shams al-Ma’ârif al-Kubrâ" von Ahmad Ibn ’Alî al-Bûnî, einem Sufi aus dem 13. Jahrhundert, besessen. Auf Deutsch lautet der poetische Titel "Die große Sonne des Wissens", und inhaltlich geht es unter anderem um die angeblich magische Kraft von arabischen Buchstaben, Wörtern und Namen, wenn man sie zum Schutz vor dem Bösen richtig anwendet. Über die Jahrhunderte hinweg bis heute haben vor allem orthodoxe Gelehrte vielfach verboten, dieses Buch und andere Schriften von al-Bûnî zu konsultieren.



Vieles ist purer Aberglaube

In Internetvideos wird eindringlich davor gewarnt, den Anweisungen aus diesem Buch zu folgen. Was Menschen auch in Deutschland selbstverständlich nicht davon abhält, sich dieses Buches und der darin enthaltenen Techniken zu bedienen. Entsprechend gibt es in Deutschland diverse Shaykh Mahmouds als Anlaufpunkte für all jene, die sich ihre Probleme nicht erklären können. Vieles davon ist purer Aberglaube und geschieht meist aus Verzweiflung. Wenn Freunde, Mediziner, Psychologen und Homöopathen nicht mehr helfen können, dann vielleicht Dschinn-Beschwörungen. Bei dieser Magie ist es wie mit der Hellseherei: Einige "Diagnosen" sind so geschickt formuliert, dass sich jeder darin wiederfinden kann.



Eine Bekannte namens Esra, die ich während meiner Studienzeit kennenlernte, erzählte mir irgendwann, dass sie an Epilepsie erkrankt sei. Ihre Eltern rieten ihr, unbedingt zu einem hodscha zu gehen – so nennen Türken Religionslehrer, Imame oder Shaykhs, wie Mahmoud einer war. Sie fragte mich, ob ich sie begleiten würde. Alleine hätte sie Angst, dorthin zu gehen. Sie erhoffte sich moralischen Beistand durch mich. Ich warnte sie davor, einen solchen hodscha aufzusuchen, geschweige denn, sich Hoffnungen zu machen. Doch sie ließ sich nicht beirren, und wir machten uns auf den Weg nach Köln. Meine Neugier war wieder einmal mindestens so groß wie meine Hilfsbereitschaft. Wir fuhren im vorabendlichen Berufsverkehr die A57 hinunter vom westlichen Ruhrgebiet ins Rheinland nach Köln-Chorweiler. Der Trip endete im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses. Den Kontakt hatte Esra über ihre Eltern. Sie war sichtlich angespannt. Ich dachte mir nur, was kann schon "Schlimmeres" passieren als in Syrien bei Mahmoud?



An der Haustür angekommen, gab es die erste Überraschung. Mehr als ein Dutzend Paar Schuhe auf der Matte verrieten mir, dass wir wohl nicht die einzigen Gäste waren. Wir schellten.