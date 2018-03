Dresden - Lange Haftstrafen für Gruppe Freital Das Oberlandesgericht Dresden hat gegen Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Freital bis zu zehn Jahre Haft verhängt. Sie werden des versuchten Mordes und des Terrorismus beschuldigt. © Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Wegen Sprengstoffanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und politische Gegner in Sachsen sind acht Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Freital zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die sieben angeklagten Männer und eine Frau wurden unter anderem wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen und versuchten Mordes beziehungsweise Beihilfe dazu schuldig gesprochen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Gruppe aufgrund rechtsextremer Gesinnung in wechselnder Besetzung und Tatbeteiligung 2015 insgesamt fünf Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und politische Gegner in Freital und Dresden verübt hat.



Das Oberlandesgericht Dresden verhängte genau ein Jahr nach Beginn des Prozesses für sämtliche Beschuldigte Gefängnisstrafen zwischen vier und zehn Jahren. Wegen Rädelsführerschaft erhielten die Angeklagten Timo S. und Patrick F. mit zehn beziehungsweise neuneinhalb Jahren die höchsten Strafen.

Die Gruppe Freital Entstehung und Struktur Die Gruppe Freital deckte sich in ihrer Mitgliederstruktur in weiten Teilen mit der ausländerfeindlichen Bürgerwehr FTL/360, benannt nach dem Autokennzeichen von Freital und der Buslinie, auf der zwei der mutmaßlichen Täter, S. und W., als Fahrer eingesetzt waren. Sie war öffentlich als rechtsradikal erkennbar: Sie warb auf Facebook für Rechtsrock-Bands und sympathisierte mit dem Neonazi Horst Mahler. Auch die rechtsradikale Einstellung der Bürgerwehr-Anhänger war auf mehreren der persönlichen Facebook-Seiten leicht erkennbar. Dennoch sahen Polizei und Verfassungsschutz damals keinen Handlungsbedarf und wollten keine Gruppenstruktur erkennen. Spätestens von Juli 2015 an bildeten die Angeklagten S., W. und F. mit weiteren Unterstützern die Terrorgruppe Freital. Nach Ansicht der Ermittler war die Gruppe auf längere Zeit angelegt und hatte zum Ziel, politisch Andersdenkende einzuschüchtern und Flüchtlinge so zu verängstigen, dass sie Deutschland wieder verlassen. Ihre rechtsextremistische Ideologie wollte sie gewaltsam durchsetzen, etwa durch Sprengstoffanschläge und durch das Töten von Menschen. Timo S. Timo S. war als Rädelsführer der Gruppe angeklagt. Der 29-Jährige, geboren und aufgewachsen in Hamburg, gehörte vor seinem Umzug nach Dresden zur militanten Neonaziszene Norddeutschlands. Er arbeitete bis zu seiner Verhaftung als Busfahrer bei der Regionalverkehr Dresden GmbH. Er ist vorbestraft. Wegen eines Überfalls auf linke Jugendliche an einer Tankstelle in Freital erhielt er ein Jahr auf Bewährung. Timo S. soll Gleichgesinnte für die Gruppe rekrutiert und die Zusammenarbeit mit Kameradschaftlern aus Dresden gepflegt haben. S. wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Patrick F. Patrick F. war als zweiter Rädelsführer angeklagt. Der 26-Jährige ist gelernter Lagerist und arbeitete zuletzt nebenberuflich auch als Pizzabote. Er gilt mit S. und dem weiteren Angeschuldigten W. als Gründer der Gruppe Freital und war nach Ansicht der Anklage ihr Planer und Vordenker. F. soll mit Sprengkörpern und Schwarzpulver experimentiert haben, um deren Wirkung zu steigern. Gegen F. wurde vor Jahren schon einmal wegen Mitgliedschaft in der Hooligan-Gruppierung Faust des Ostens ermittelt. Er war am 5. November 2015 festgenommen worden und kam in Untersuchungshaft. Am 26. April 2017 sagte er im Prozess umfassend aus. Philipp W. Der 31-Jährige ist gelernter Abwassertechniker und arbeitete wie S. bis zuletzt als Busfahrer. Wie S. soll er seine Fahrten dazu genutzt haben, um Ausländer zu überwachen. Wie S. trat er auch bei den Krawallen vor dem Flüchtlingsheim im sächsischen Heidenau in Erscheinung. In der Gruppe Freital galt er als der Beobachter der linken Szene, er soll potenzielle Anschlagsziele ermittelt haben. W. wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Haft. Mike Se. Der 39-Jährige arbeitete als Elektroinstallateur, Postzusteller und Lagerist, später ließ er sich zum Pfleger umschulen. Bis zur Verhaftung arbeitete er bei einem Freitaler Pflegedienst. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Se. wurde bei der zweiten großen Razzia am 19. April 2016 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Rico K. K. ist mit 40 Jahren der Älteste der Gruppe. Er ist gelernter Koch und Bäcker. Nach verschiedenen Anstellungsverhältnissen bei Dresdner Unternehmen machte er sich als Showschnitzer selbstständig. Für die Gruppe soll er die Verbindung zur Freien Kameradschaft Dresden gehalten haben. Unter anderem wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Unterschlagung hatte er bereits Bewährungsstrafen erhalten, die ihm aber 2012 erlassen wurden. Sebastian We. Der 27-jährige We. ist von Beruf Wirtschaftsassistent. Er arbeitete zeitweise bei einem Werbeverlag, zuletzt als Paketzusteller im sächsischen Hoyerswerda. We. war am 19. April 2016 festgenommen worden und kam in Untersuchungshaft. Justin Sch. Als er im April 2016 festgenommen wurde, war er der Jüngste der Gruppe, zur Urteilsverkündung ist er 20. Sch. befand sich bei der Verhaftung im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Gleisbauer. Er machte gleich zu Prozessbeginn eine umfassende Aussage. Darin belastete er auch andere Angeklagte stark. Maria K. Die 28-jährige K. hatte eine Lehre als Goldschmiedin begonnen, arbeitete später aber bei einer Bau- und Montagefirma. Als sie am 19. April 2016 festgenommen wurde, war sie arbeitslos. Vorgehensweise Die Gruppenmitglieder trafen sich regelmäßig bei Bockwurst und Bier an einer Aral-Tankstelle im Freitaler Ortsteil Deuben, wo mehrere von ihnen wohnten und die meisten der Taten verübt wurden. Die Gruppenmitglieder gingen nach Ansicht der Anklage organisiert und arbeitsteilig vor und ordneten ihre persönlichen Ansichten dem Gruppenwillen unter. Sie verabredeten sich über verschlüsselte Chats, in denen der harte Kern der Gruppe die Taten plante und sich selbst als "Terroristen" bezeichnete. Rolle der Ermittler Nach den Verhaftungen von S., F. und W. hatte die Dresdner Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2016 Anklage vor dem Amtsgericht erhoben – wegen des Einsatzes der Sprengkörper, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Eine terroristische Gruppenstruktur wollten Polizei und Justiz nicht erkennen. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe – zuständig für Terrorermittlungen – sah das anders und zog den Fall am 11. April 2016 an sich, fünf Tage vor der Festnahme der weiteren fünf Angeschuldigten.

Der zur Tatzeit 18 Jahre alte Justin Sch., der im Prozess umfangreich ausgesagt hatte, erhielt eine Jugendfreiheitsstrafe von vier Jahren. Die einzige Frau in der Gruppe, die 29-jährige Maria K., wurde zu einer Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt. Die übrigen vier Verurteilten im Alter von 27, 30, 39 und 40 Jahren erhielten Freiheitsstrafen zwischen acht und fünf Jahren. Sie alle sitzen bereits seit November 2015 beziehungsweise Frühjahr 2016 in Untersuchungshaft.

Die Bundesanwaltschaft sieht sich durch das Urteil bestätigt, wie Bundesanwalt Jörn Hauschild sagte. Der Senat sei dem Antrag im Grundsatz gefolgt. Die Bundesanwaltschaft hatte für die acht Angeklagten zwischen fünf Jahren Jugendstrafe und elf Jahren Haft gefordert. Die Verteidigung wies den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und des versuchten Mordes hingegen zurück und verlangte deutlich geringere Strafen. Die Verteidiger von Timo S. und eines weiteren Angeklagten kündigten an, das Urteil anzufechten.



Die Anschläge Auto gesprengt In wechselnden Besetzungen griffen die Angeklagten, so die Ermittler, unter anderem zwei Asylbewerberunterkünfte und ein linkes Wohnprojekt an. Sie nutzten dazu in Deutschland illegale Sprengkörper, die sie in Tschechien kauften. Teilweise bestreiten die Angeschuldigten eine Beteiligung. Am 27. Juli 2015 sprengten die mutmaßlichen Täter den Golf des Freitaler Linken-Abgeordneten Michael Richter, der sich für Flüchtlinge engagiert. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, weitere Wagen wurden beschädigt. Asylbewerberunterkunft attackiert In der Nacht vom 19. auf den 20. September 2015 sollen die Angeklagten am Küchenfenster einer Asylbewerberunterkunft auf der Bahnhofstraße Freital zwei Sprengkörper gezündet haben, darunter einen in Deutschland verbotenen mit dem Namen Cobra 12. Mauerwerk, Glas- und Kunststoffsplitter flogen umher. Verletzt wurde nur deshalb niemand, weil die acht Bewohner in anderen Räumen schliefen. Linken-Parteibüro angegriffen Am 20. September 2015 sollen die mutmaßlichen Täter die Schaufensterscheibe des Partei- und Abgeordnetenbüros der Linkspartei in Freital gesprengt haben, weil sich die Linke für Asylbewerber stark macht. Sprengsätze auf Wohnprojekt Am 18. Oktober 2015 soll die Gruppe gemeinsam mit zugereisten Unterstützern das linke Wohnprojekt Mangelwirtschaft auf der Overbeckstraße 26 in Dresden angegriffen haben. Sie schleuderten Steine und Böller ins Haus und sprengten eine Flasche mit Buttersäure, um das Haus unbewohnbar zu machen. Ein weiterer Sprengsatz dieser Art zündete aber nicht. Die Ermittler sehen in dem Anschlag einen Racheakt der Täter an den Bewohnern. Hintergrund ist ein mutmaßlich linker Angriff auf einen Rechtsradikalen, der mit anderen eine Turnhalle blockiert hat, in der eine Flüchtlingsunterkunft entstehen sollte. Flüchtlingswohnung angegriffen Am 31. Oktober 2015 soll die Gruppe an Fenstern im Erdgeschoss der Asylbewerberwohnung Wilsdruffer Straße 127 zeitgleich drei in Deutschland illegale Sprengkörper Cobra 12 gezündet haben. Die Explosion löste Teile der Fenster aus dem Mauerwerk, Glassplitter flogen umher und verletzten einen der Bewohner im Gesicht. Die drei anderen retteten sich in den Flur, nachdem einer die abbrennende Lunte bemerkt hatte.



Wenige Tage später wurden drei der jetzt Angeschuldigten festgenommen und kamen in Haft.

Der Anklage zufolge schlossen sich die sieben Männer und eine Frau im Sommer 2015 mit weiteren Gleichgesinnten zusammen, um Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und politische Gegner zu verüben. Sie sollen im selben Jahr unter wechselnder Tatbeteiligung insgesamt fünf Anschläge auf das Auto eines Linken-Stadtrats aus Freital, auf ein Parteibüro der Linkspartei, auf zwei Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt und ein linkes alternatives Wohnprojekt in Dresden verübt haben. Nur wegen glücklicher Umstände wurde bei den Anschlägen niemand schwer verletzt oder gar getötet.



Bei den mit selbst gebauten Sprengsätzen, Steinen und illegaler Pyrotechnik begangenen Anschlägen wurden zwei Menschen verletzt. Aus Sicht der Bundesanwaltschaft handelten die Angeklagten aus einer rechten und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus. Sie hätten "ein Klima der Angst" schaffen wollen und den Tod von Menschen in Kauf genommen. Insgesamt wurden in 73 Prozesstagen gut 100 Zeuginnen und Zeugen gehört.



Medienbericht: Ermittlungen gegen zehn weitere Beschuldigte

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt im Zusammenhang mit den Taten der Gruppe Freital einem Medienbericht zufolge gegen zehn weitere Beschuldigte. Wie ein Sprecher dem MDR-Magazin exakt sagte, stehen zwei Personen im Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Den anderen acht würden Unterstützungshandlungen vorgeworfen.

Zwei Beschuldigte aus Freital hätten nach den MDR-Recherchen eingeräumt, im Juli 2015 an dem Anschlag auf den Pkw des damaligen Linken-Stadtrates Michael Richter beteiligt gewesen zu sein. Sie sollen das Auto gemeinsam mit dem Planer der Gruppe Freital gesprengt haben.

Nach MDR-Informationen sollen unter den Beschuldigten auch drei Lebenspartnerinnen von den verurteilten Mitgliedern der Gruppe Freital sein sowie der Freitaler NPD-Stadtrat Dirk A. Sie sollen in den Geheimchat der Gruppe eingebunden gewesen sein, über den Straftaten geplant wurden. Der NPD-Politiker werde außerdem durch Aussagen von Angeklagten belastet. So soll er gemeinsam mit Mitgliedern der Gruppe Freital ein potenzielles Anschlagsziel in Dresden ausgekundschaftet und im Geheimchat zu Straftaten aufgehetzt haben. Dirk A. bestreite die Vorwürfe und habe sich auf Anfrage des MDR nicht zu den Ermittlungen äußern wollen.