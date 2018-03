Im besetzten Westjordanland hat ein Palästinenser mit seinem Auto eine Gruppe israelischer Soldaten gerammt und zwei von ihnen getötet. Nach Angaben der Armee wurden zwei weitere Soldaten verletzt, einer von ihnen schwer. Der verletzte Fahrer wurde demnach festgenommen, ins Krankenhaus gebracht und dort verhört. Der Vorfall ereignete sich bei einem Militärposten nahe den jüdischen Siedlungen Mevo Dotan und Hermesch westlich von Dschenin im Westjordanland.

Zu den Beweggründen des Angreifers machte die Armee zunächst keine Angaben. Sie teilte aber mit, dass die Erlaubnis zur Arbeit in Israel für 67 Mitglieder seiner Familie umgehend widerrufen worden sei. Dem Inlandsgeheimdienst Schin Beth zufolge stammt der 1991 geborene Täter aus Bartaa bei Dschenin. Er sei aus "Sicherheitsgründen" inhaftiert gewesen und im vergangenen April freigekommen.

Die Hamas begrüßte den Vorfall bei Dschenin, ohne sich dazu zu bekennen. In einer Erklärung hieß es, die "Revolte" gegen US-Präsident Donald Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, und die israelische Besatzung sei nicht nur ein "Wutausbruch", sondern ein "andauernder Kampf bis zur vollständigen Befreiung unseres Volkes". Die Hamas hatte für Freitag zu einem "Tag des Zorns" aufgerufen. Anlass war die Anerkennung Jerusalems, die Trump vor 100 Tagen, am 6. Dezember bekanntgegeben hatte. Seitdem haben sich die Spannungen in den Palästinensergebieten erheblich verstärkt.



Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte, die Behörden würden darauf hinarbeiten, dass die "Todesstrafe auf diesen Terroristen angewandt und sein Haus zerstört" werde. Außerdem müssten alle seine Komplizen bestraft werden. Das israelische Parlament hat einem Gesetzentwurf zur Einführung der Todesstrafe für "Terroristen" zu Jahresbeginn in erster Lesung mit knapper Mehrheit zugestimmt. Vor der endgültigen Annahme des Gesetzentwurfs sind in der Knesset, dem Parlament, noch drei Lesungen vorgesehen.