In Österreich gab es im vergangenen Jahr nach Zählung einer Antirassismus-Organisation so viele rassistische Vorfälle wie noch nie. Der Anstieg gehe vor allem auf die Zunahme von Hasspostings gegen Musliminnen und Muslime sowie Geflüchtete zurück, schreibt der Verein Zara – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit – in seinem Rassismus Report 2017. Rassistische Artikel, Postings und Kommentare, die über Onlineportale oder soziale Netzwerke verbreitet wurden, machten demnach 44 Prozent der insgesamt 1.162 im Vorjahr dokumentierten Fälle aus. Dieser Trend sei auch schon 2016 zu beobachten gewesen, schreiben die Autoren.



Viele Kommentare erlaubten "tiefe Einblicke in den Grad der Verachtung, Abscheu und Vernichtungsfantasien" der Verfasser, heißt es in dem Bericht. Dass auch Personen des öffentlichen Lebens Pauschalverurteilungen und Verdächtigungen äußerten, scheine die Täterinnen und Täter in ihrem Verhalten zu bestätigen. Zara nennt dabei das Beispiel eines pensionierten Notars, der wegen Verhetzung vom Wiener Oberlandesgericht verurteilt wurde. Er habe die Bezeichnung "Müllsack" für traditionelle muslimische Bekleidung als "durchaus witzig" erachtet und habe nicht verstanden, warum er in seinem Blog nicht schreiben dürfe, dass Musliminnen und Muslime "meine Mitbürger umbringen und dies ungestraft tun dürfen", zitieren die Zara-Autoren in ihrem Bericht.

Auch offline werde die Agitation härter, besonders gegenüber Muslimen. Frauen mit Kopftuch würden "in nahezu allen Lebensbereichen diskriminiert", durch Beschimpfungen und tätliche Angriffe im öffentlichen Raum bis hin zur Verwehrung von Leistungen, Arbeitsplätzen oder Diensten, schreibt Zara. "Eine Art rassistischer Grundkonsens" nehme zu und bahne sich den Weg in viele Strukturen und Entscheidungsgremien.

Die Medien leisteten dabei einen Beitrag, schreiben die Autoren. Häufig werde durch die Berichterstattung über Straftaten von Muslimen oder Flüchtlingen auf Internetseiten ein "Hatestorm" losgetreten.

Politik der Ausgrenzung

Der aktuelle Regierungskurs in Österreich treibe diese Entwicklung ebenfalls voran, kritisierte Zara. Es gebe eine "fortgesetzte Politik der Ausgrenzung, mit der Personen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aufenthaltsstatus schlechtergestellt werden" ebenso wie "populistische Parolen und Wahlversprechen, die die rassistische Feindbildkonstruktion von den bedrohlichen 'Ausländern' weiterhin manifestieren". Dringend nötig seien "Distanzierung von rechtspopulistischen Konzepten" sowie Programme gegen Rassismus und deren Einfluss auf Politik, forderte Zara.

In Österreich regiert seit Ende vergangenen Jahres eine neue, rechte Regierung aus konservativer Volkspartei (ÖVP) und der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Mehrfach fielen Politiker beider Parteien auch durch rassistische oder rechte Äußerungen auf. So sagte im Januar etwa Innenminister Herbert Kickl, er wolle Asylbewerber künftig "konzentriert" in "Grundversorgungszentren" unterbringen – eine Wortwahl, die an NS-Konzentrationslager erinnerte. Menschenrechtler sprachen damals von einer gezielten Provokation, der Innenminister fühlte sich missverstanden.