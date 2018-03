Die Polizei hat in drei Bundesländern Vereinsräume der Rockergruppe Osmanen Germania durchsucht. Die Razzien in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen hätten um 6.00 Uhr am Morgen begonnen, teilte das Bundesinnenministerium mit. Laut Ermittlern wurden allein in NRW unter der Führung des Polizeipräsidiums Essen insgesamt 41 Objekte durchsucht. Es bestehe der dringende Verdacht, dass Zweck und Tätigkeit des Vereins "den Strafgesetzen zuwiderlaufen". Die Durchsuchungen sollen demnach der Aufklärung von Vereinsstrukturen und -aktivitäten dienen. Um die Durchsetzung eines Vereinsverbots gehe es nicht.



Bei Osmanen Germania BC handelt es sich um eine türkisch-nationalistische Rockergruppe. Nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums steht sie in Verbindung zur türkischen Regierungspartei AKP und zum Umfeld des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Neben internen Auseinandersetzungen gab es in der Vergangenheit auch immer wieder gewalttätige Konflikte mit anderen Rockergruppen, unter anderen mit der inzwischen aufgelösten Gruppierung Bahoz, die überwiegend kurdische Mitglieder hatte. Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte, Bund und Länder zeigten mit den heutigen Maßnahmen, dass kriminelle Aktivitäten egal vor welchem gesellschaftlichen Hintergrund nicht geduldet würden.



Die Razzien sind nicht die ersten gegen die Rockergruppe – auch Festnahmen gab es dabei bereits. Die Polizei in Hessen hatte im vergangenen August zwei führende Mitglieder der Rockergruppe Osmanen Germania BC festgenommen. Im Dezember 2017 erhob die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen acht mutmaßliche Mitglieder der Gruppierung wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlags. Die Gruppe hat nach Angaben des Bundesinnenministeriums 22 Ortsgruppen, sogenannte Chapter, und rund 300 Mitglieder mit zumeist türkischen Wurzeln. Demnach liege der gemeinsame Zweck des Vereins in der gewalttätigen Gebiets- und Machtentfaltung sowie in der Selbstbehauptung gegenüber konkurrierenden Rockergruppen.