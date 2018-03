Fünfeinhalb Jahre nach dem Taliban-Anschlag auf sie hat die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai erstmals wieder ihre Heimatstadt Mingora im Norden Pakistans besucht. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren zwei Brüdern besuchte sie ihr damaliges Haus. Die Familie wurde von Angehörigen, früheren Klassenkameradinnen und Freunden mit Blumen empfangen. Nach dem Attentat habe sie die Region "mit geschlossenen Augen verlassen", sagte sie, "nun bin ich mit offenen Augen zurück".



Yousafzai habe mehr als fünf Jahre lang auf diesen Moment gewartet, hieß es. Nach ihrem Studium will die Bildungsaktivistin dauerhaft nach Pakistan zurückkehren. Derzeit reist die 20-Jährige durch ihr Heimatland und traf dabei auch Ministerpräsident Shahid Khaqan Abbasi, den Armeechef, verschiedene Minister und Aktivisten in der Hauptstadt Islamabad. Ein Besuch ihrer Heimatstadt war aus Sicherheitsgründen zunächst nicht öffentlich angekündigt worden.



Konservative sehen Yousafzai als "Agentin des Westens"

Überhaupt wurde Yousafzais Pakistanreise von hohen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Die pakistanischen Taliban drohen regelmäßig, Yousafzai wieder anzugreifen, sollten sie die Chance dazu erhalten. Die Studentin traf deshalb mit einem Militärhubschrauber und in Begleitung des pakistanischen Militärs in Mingora ein. Dort besuchte sie kurz ein reines Jungen-College. Ein ursprünglich geplantes Treffen mit Schülern fand allerdings nicht statt.

In einem Interview mit der pakistanischen Zeitung The News berichtete Yousafzai, dass sie auch von gebildeten Landsleuten für ihre Rückkehr kritisiert worden war. Einige Konservative sehen sie als "Agentin des Westens", deren Mission es sei, ihr Land öffentlich bloßzustellen. Dies ergebe für sie keinen Sinn. "Was ich von den Leuten will, ist, dass sie mein Ziel der Bildung unterstützen und an die Töchter Pakistans denken, die Bildung benötigen", sagte Yousafzai weiter. Dem pakistanischen Fernsehsender Geo sagte sie außerdem: "Es ist mein Land, und ich habe ebenso ein Anrecht drauf wie jeder andere Pakistaner."

Ein Taliban-Kämpfer hatte der damals 14-Jährigen im Oktober 2012 in einem Schulbus in den Kopf geschossen und sie dabei schwer verletzt. Yousafzai hatte sich damals auf einer BBC-Seite für die Bildung von Mädchen engagiert. Nach dem Anschlag wurde sie monatelang in einer Klinik im britischen Birmingham behandelt. 2014 erhielt Yousafzai als jüngste Preisträgerin überhaupt den Friedensnobelpreis. Heute studiert sie in Oxford in Großbritannien. Im März dieses Jahres öffnete im Bezirk Shangla nordöstlich von Mingora eine reine Mädchenschule, die mit Geldern der Malala-Stiftung gebaut worden war.