In Sacramento haben Dutzende Menschen gegen die tödlichen Polizeischüsse auf einen unbewaffneten Afroamerikaner protestiert. Rund 200 Demonstranten kamen am Freitagabend (Ortszeit) vor dem Rathaus zusammen, um dort unter anderem die Namen derjenigen Schwarzen zu rufen, die in den USA durch Schüsse von Polizisten getötet worden sind. Es handelte sich um den vierten Tag in Serie, an dem in der kalifornischen Hauptstadt demonstriert wird. Auch in New York und anderen Städten gingen in den vergangenen Tagen Menschen auf die Straße.



Der Anlass ist der Tod des 22-jährigen Stephon Clark. Er wurde am 18. März von Polizisten erschossen. Die Beamten waren einem Notruf wegen mehrerer Autoeinbrüche gefolgt. In der Annahme, dass Clark der Täter sei, verfolgten sie ihn bis in den Garten seines Wohnhauses. Videoaufnahmen von der Infrarotkamera eines Hubschraubers sowie von den Körperkameras der Beamten zeigen, wie zwei Polizisten auf das Grundstück stürmen und den Verdächtigen auffordern, seine Hände zu zeigen. Kurz danach rufen sie "Waffe! Waffe! Waffe!" und beginnen zu schießen. Bei der Leiche wurde anschließend allerdings bloß ein Smartphone gefunden.

Clarks Familie und der von ihr beauftragte Gerichtsmediziner Bennet Omalu bezweifeln die offizielle Darstellung der Polizei, wonach Clark eine Bedrohung für die beiden Beamten gewesen sei. In einem ersten Statement sagte die Polizei, der 22-Jährige hätte die Beamten angesehen und ein auffälliges Objekt in der Hand gehalten. Dieser Darstellung widerspricht der unabhängige Autopsiebericht, den die Familie am Freitag veröffentlichte. Demnach sei auf den jungen Mann achtmal geschossen worden, siebenmal von hinten. Clark sei daraufhin noch etwa drei bis zehn Minuten am Leben gewesen.

"Die Behauptung, er hätte die Beamten angesehen, stimmt somit nicht mit der forensischen Beweislage überein", sagte Omalu. Ob Clark möglicherweise überlebt hätte, wenn er sofort medizinische Hilfe erhalten hätte, konnte der Mediziner indes nicht sagen. Es habe sich jedenfalls nicht um seinen sofortigen Tod gehandelt.



Bereits 264 Tote durch die Polizei im Jahr 2018

Bereits seit Jahren beklagen schwarze Aktivisten in den USA, dass weiße Polizisten bei afroamerikanischen Verdächtigen besonders schnell das Feuer eröffneten. Im April 2015 etwa starb der 25-jährige Freddy Gray, nachdem er in Baltimore in Polizeigewahrsam genommen wurde. Der 12-jährige Tamir Rice wurde im November 2014 von Polizisten in Ohio erschossen, der 37-jährige Alton Sterling im Juli 2016.

Große Schlagzeilen machte unter anderem der Tod des schwarzen Teenagers Michael Brown, der in dessen Heimatstadt Ferguson 2014 zu Unruhen führte und eine landesweite Protestbewegung auslöste. Auch Brown war unbewaffnet. Der für seinen Tod verantwortliche Polizist wurde nicht angeklagt. Der 43-jährige Eric Garner wurde 2014 von einem Beamten der New Yorker Polizei in einem Würgegriff gehalten und sagte den Beamten mehrfach, er bekomme keine Luft. Er starb wenig später; ein mit dem Smartphone gefilmtes Video ging um die Welt. Fälle wie diese riefen vor einigen Jahren die Protestbewegung Black Lives Matter ins Leben.

Die Debatte über Polizeigewalt in den USA betrifft allerdings nicht nur Schwarze. In diesem Jahr sind nach Berichten der Washington Post bereits 264 Menschen in den USA durch Polizisten ums Leben gekommen. Im vergangenen Jahr waren es 987 Menschen, 2015 lag die Zahl bei 995 Getöteten. Die Zeitung erstellt seit drei Jahren eigene Statistiken zu tödlichen Polizeieinsätzen und wertet dafür Presseberichte, offizielle Veröffentlichungen und die sozialen Medien aus.