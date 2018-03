Noch keine 100 Tage ist Heinz Christian Strache als österreichischer Vizekanzler im Amt, da kann der FPÖ-Chef schon sein wichtigstes Wahlversprechen einlösen: In Österreichs Kaffee- und Gasthäusern darf weiter geraucht werden. Ganz so, wie er es nach den Nationalratswahlen im vergangenen Oktober als unumstößliche Bedingung in den Koalitionsverhandlungen mit dem großen Wahlsieger ÖVP eingefordert hat.

Diesem blauen Raucherfolg war eine jahrelange Politik des Hin-und-Her in Sachen Raucherschutz in der Gastronomie vorausgegangen. 2015 beschlossen die damaligen Regierungspartner ÖVP und SPÖ schließlich per Gesetz, dass Lokale grundsätzlich rauchfrei sein müssen. Das entsprechende Gesetz sollte am 1. Mai 2018 in Kraft treten. Doch nun kommt alles anders: Am Donnerstag kippte der Nationalrat das Gesetz. Stattdessen, so haben es die schwarzen und blauen Abgeordneten beschlossen, bleibt alles wie zuletzt gehabt: Es gibt ein sogenanntes "grundsätzliches" Rauchverbot in der Gastronomie – allerdings mit so vielen Ausnahmen, dass in der Praxis Aschenbecher fast überall auf den Tischen stehen.

Doch der erwartete Freudensturm unter den blauen Qualmhütern blieb aus. Keine Jubelmeldungen in eigener Sache, keine Posen, in denen Arme, Bierhumpen oder eben Glimmstängel in freiheitlicher Tradition in die in die Höhe gerissen wurden. Bei einer großen Interviewshow, mit der Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Strache nach der Entscheidung durch das Land zogen, streiften sie die Rauchfrage höchstens am Rande und gaben sich dabei ebenso zugeknöpft wie unverbindlich.

Denn längst ist der ÖVP bewusst, dass sie sich mit dem Zugeständnis an die FPÖ einen Bärendienst erwiesen hat. In einem Land, das auf der Tabakkontrollskala der Europäischen Krebsliga, die staatliche Maßnahmen zur Verringerung des Tabakkonsums bewertet, den letzten von 35 Plätzen einnimmt, haben fast 550.000 Menschen bereits das Don't-Smoke-Volksbegehren zum Nichtraucherschutz unterschrieben. Ungewöhnlich viele für den Staat Österreich, in dem acht Millionen Menschen wohnen und in dem direkte Demokratie kein großes Gewicht hat.

71 Prozent der Österreicher wünschen sich laut einer Umfrage des Instituts Unique research für das Magazin Profil eine verbindliche Volksabstimmung über das Rauchverbot in der Gastronomie – einen Wunsch, den demnach sogar eine leichte Mehrheit der FPÖ-Wähler teilt. Das bedeutet zwar noch nicht, dass sich die Wähler dann auch gegen die Zigarette beim Bier oder beim Kaffeetratsch entscheiden würden. Aber die Bevölkerung will in dieser Frage, die seit Monaten ziemlich emotional geführt wird, offensichtlich mitreden.