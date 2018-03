Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die russische Agentur TASS und beruft sich auf Angaben der Feuerwehr. Mindestens 40 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Es werde befürchtet, dass die Opferzahl noch steigt, da zahlreiche Menschen noch vermisst werden.



Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einem Kinosaal aus und erfasste eine Fläche von etwa 1.600 Quadratmetern in dem Einkaufszentrum. Dort gibt es mehrere Kinosäle, eine Bowlingbahn, eine Sauna und Restaurants. Unter den Todesopfern sind den Berichten zufolge viele Kinder sein, die sich in einer Spielecke aufgehalten haben. Demnach versuchten viele Menschen, sich mit einem Sprung aus dem Fenster in Sicherheit zu bringen. Laut Russischen Medien sind mehr als 200 Menschen aus dem gut besuchten Shoppingcenter gebracht worden.



Das Einkaufszentrum war erst 2013 eröffnet worden. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Seinem Sprecher zufolge ordnete Putin an, Moskauer Einsatzkräfte mit Spezialausrüstung nach Kemerowo zu schicken.

Kemerowo liegt im Westen von Sibirien, etwa 3.000 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Die Industriestadt mit mehr als 500.000 Einwohnern liegt im Kusbass, Russlands größten Kohlerevier.