In der kalifornischen Stadt Sacramento ist ein unbewaffneter Schwarzer von Polizisten erschossen worden. Nach eigenen Angaben gingen die Beamten davon aus, dass der 22-jährige Stephon Clark bewaffnet gewesen sei. Tatsächlich wurde nur ein Smartphone neben seiner Leiche gefunden. Insgesamt gaben die Polizisten 20 Schüsse ab.



Die Beamten waren einem Notruf wegen mehrerer Autoeinbrüche gefolgt. In der Annahme, dass Clark der Täter sei, verfolgten sie ihn bis in den Garten seines Wohnhauses. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntagabend, nun veröffentlichte die Polizei Videoaufnahmen von der Infrarotkamera eines Hubschraubers sowie von den Körperkameras der Beamten. Diese zeigen zwei Polizisten, die auf das Grundstück stürmen und den Verdächtigen auffordern, seine Hände zu zeigen. Kurz danach rufen sie "Waffe! Waffe! Waffe!" und beginnen zu schießen.

Die Großmutter des Getöteten, bei der er lebte, verurteilte das Verhalten der Polizei. "Er soll in seinem eigenen Hof zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein?", sagte sie der Zeitung Sacramento Bee. "Das hätten sie nicht tun müssen."

In den USA gibt es seit Langem eine Debatte um Polizeigewalt gegen Schwarze. Immer wieder kommt es zu Fällen, bei denen unbewaffnete Afroamerikaner von Polizisten erschossen werden. Auch grundsätzlich ist die überwältigende Mehrheit der von Polizisten erschossenen Verdächtigen in den USA schwarz. Unter dem Schlagwort Black Lives Matter hat sich seit einigen Jahren eine nationale Protestbewegung formiert. Im Fall des ermordeten Clark sprach die Bewegung von Mord und verlangte schnelle Antworten.