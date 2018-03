Nach dem Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter haben Ermittler Spuren von Nervengift in einem von den beiden besuchten Pub und einer Pizzeria im englischen Salisbury entdeckt. Das teilten die englischen Gesundheitsbehörden am Sonntag mit.

Salisbury, Großbritannien

Die Behörden sagten außerdem, dass alle Gäste, die am vergangenen Sonntagnachmittag und -abend eines der beiden Lokale besucht haben, ihre persönlichen Gegenstände reinigen lassen sollten. Das betreffe etwa 500 Menschen. Allerdings gehen die Behörden nicht davon aus, dass sie unmittelbar gefährdet sind – die Anweisung sei eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Der 66-jährige Skripal und seine 33-jährige Tochter waren am vergangenen Sonntag bewusstlos auf einer Bank in einem Einkaufszentrum gefunden und ins Krankenhaus eingewiesen worden. Skripal war 2006 in Russland verurteilt worden, weil er jahrzehntelang für Großbritannien spioniert haben soll. 2010 kam er bei einem Austausch gefangener Agenten zwischen den USA und Russland wieder frei. Seitdem lebte er unter seinem echten Namen in Salisbury.



Russland weist Verantwortung von sich

Die britischen Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass Skripal und seine Tochter mit einem Nervengift vergiftet wurden. Der Fall erinnert an den Fall des mit Polonium vergifteten früheren russischen Geheimagenten und britischen Informanten Alexander Litwinenko. Als Hauptverdächtige haben damals zwei russische Spione gegolten, die Regierung in Moskau hatte sich jedoch geweigert, die beiden auszuliefern.

Der britische Außenminister Boris Johnson sagte am vergangenen Dienstag, es werde eine "angemessene und robuste" Reaktion geben, sollte sich der Verdacht auf eine staatliche Rolle im Fall Skripal erhärten. Russland bestreitet, etwas mit dem Fall Skripal zu tun zu haben.