Nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft bitten die Angehörigen eines weiteren Inhaftierten die Bundesregierung um Hilfe: Ihr 73-jähriger Vater Enver Altaylı sitze seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft, sagte Altaylıs Tochter Zehra Der. Die Familie wende sich aus Verzweiflung über die anhaltende Untersuchungshaft ohne Anklage erstmals an die Öffentlichkeit.

Altaylı wurde am 20. August in Antalya festgenommen, wo die Familie eine Ferienanlage betreibt. Sechs Tage später wurde U-Haft wegen Terrorvorwürfen gegen ihn verhängt. Dem Familienvater werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen. Er sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Sincan in Ankara.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der Fall sei bekannt. Die Botschaft stehe mit den türkischen Behörden und der Familie in Kontakt. Zehra Ders Schwester Dilara Yilmaz sagte, da ihr Vater eine doppelte Staatsbürgerschaft besitze, genehmigten die türkischen Behörden keine konsularische Betreuung durch deutsche Diplomaten.



Noch vier Deutsche in Haft

Im vergangenen Jahr hatten die Inhaftierungen mehrerer Deutscher zu einer diplomatischen Krise zwischen Deutschland und der Türkei geführt. Auf Druck der Bundesregierung wurde der Journalist Deniz Yücel vor gut einem Monat frei gelassen.



Die Türkei bemüht sich seit einiger Zeit um eine Normalisierung der Beziehungen zu Deutschland. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind noch vier Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert, darunter Altaylı.



Er war in der Vergangenheit als Zentralasien- und Außenpolitik-Experte öffentlich in Erscheinung getreten und hatte in den vergangenen Jahren vor allem publizistisch gearbeitet. Altaylı ist Jurist und war nach eigener Aussage 1968 vom türkischen Geheimdienst MIT zur Forschung über Osteuroparecht nach Deutschland entsandt worden. In den Achtzigerjahren vertrat er die ultranationalistische Partei MHP in der Bundesrepublik.