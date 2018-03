Im nordsyrischen Afrin hat es in der Nacht Luftangriffe und schwere Gefechte geben. Dabei sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Bei Luftangriffen auf zwei Stellungen in Afrin, unter anderem auf das Dorf Dschamaa, seien 14 regierungstreue syrische Kämpfer sowie drei Kämpfer der Kurden-Miliz YPG getötet worden. Das teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit, deren Angaben aber nicht unabhängig überprüft werden können. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu spricht von neun getöteten YPG-Kämpfern durch türkische Kampfhubschrauber. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldet dagegen 20 Tote und viele Verletzte bei Luftangriffen des "türkischen Regimes".

Die türkische Armee sprach von acht getöteten und 13 verletzten Soldaten in den eigenen Reihen. Bis zum Freitag seien im Rahmen der sogenannten Operation Olivenzweig 2295 "Terroristen neutralisiert" worden, teilte die Armee mit. Im gleichen Zeitraum sind nach Angaben von Anadolu 41 türkische Soldaten und 116 verbündete Rebellen der Freien Syrischen Armee getötet worden.



Die Türkei hatte bereits angekündigt, ihre Offensive ungeachtet einer UN-Resolution fortzusetzen. Am Wochenende hatte der UN-Sicherheitsrat mit Zustimmung Russlands entschieden, dass in ganz Syrien eine Waffenruhe von 30 Tagen gelten solle. Ausgenommen davon sollten Angriffe auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" sein. Laut Aktivisten wurde die Waffenruhe jedoch auch in den vergangenen Tagen nicht eingehalten.

Das türkische Militär kontrolliert mittlerweile den kompletten Grenzstreifen zur Türkei in Afrin. Vergangene Woche waren syrische Regierungssoldaten in Afrin eingerückt, um die YPG im Kampf gegen die Türkei zu unterstützen. Die YPG hatte Damaskus im Februar um militärische Hilfe gebeten.

Seit Mitte Januar versucht die Türkei, die Kurden-Miliz aus Afrin zu vertreiben. Für die Regierung in Ankara ist die Gruppe ein Ableger der kurdischen Rebellenorganisation PKK, die in der Türkei aktiv ist. Beide Gruppen werden von der türkischen Regierung als Terrororganisationen eingestuft. Für westliche Regierungen, allen voran die USA, war die YPG aber ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat".