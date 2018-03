Für große Teile Deutschlands hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung wegen Glatteis ausgerufen. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wird auf überfrierende Nässe hingewiesen. Mit erheblichen Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr sei zu rechnen.

In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus. Am Morgen liefen parallel mehr als 50 wetterbedingte Einsätze, teilten die Behörden mit. Dabei seien vor allem Menschen behandelt worden, die gestürzt waren. Auch in Brandenburg kam es am Morgen nach Angaben eines Polizeisprechers zu "außergewöhnlich vielen Unfällen".



Seit 07:27 Uhr befinden wir uns im AZ Rettungsdienst. Über 50 glättbedingte Einsätze für unsere Rettungswagen. Wir nehmen jetzt zusätzliche RTW in Dienst und sind aufgrund der Glätte nicht so schnell am Einsatzort. Seien Sie bitte vorsichtig!! — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 5. März 2018

Einige Schülerinnen und Schüler im Nordosten Niedersachsens dürften sich über das eisige Wetter gefreut haben: In den Städten Lüneburg und Uelzen sowie in den Landkreisen Celle, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und Uelzen falle der Unterricht wegen der glatten Straßen an allen Schulen aus, gab die Polizei bekannt.

Die Stadt Hamburg entsandte in der Nacht 900 Arbeitskräfte der Stadtreinigung, um dem Glatteis mit Salz entgegenzuwirken. Glatteis kann entstehen, wenn Regen auf gefrorenen Boden fällt.