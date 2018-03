Bei einem Aufstand von Häftlingen in Venezuela sind viele Menschen ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft spricht von mindestens 68 Toten in einer Polizeistation in Valencia, der Hauptstadt des Bundesstaates Carabobo im Norden des Landes. Die Organisation Una Ventana a la Libertad (Ein Fenster zur Freiheit) zählte 78 Tote. Die Regierung bestätigte die Zahl der Opfer bisher nicht.



Nach Angaben der Organisation versuchten einige Häftlinge zu fliehen, indem sie Matratzen anzündeten und einem Wächter seine Waffe abnahmen. Daraufhin habe sich das Feuer ausgebreitet, einige Gefangene seien verbrannt, andere erstickt.



Vor der Wache habe die Polizei Angehörige mit Tränengas auseinander getrieben. Die Familien der Inhaftierten hätten nach den Aufständen versucht, zur Wache vorzudringen: Dabei wurde ein Justizvollzugsbeamter mit einem Stein verletzt. Unter den Toten in der Polizeiwache waren auch eine Frau und zwei Kinder, die Angehörige im Gefängnis besucht hätten, berichtet die Zeitung El National.



Immer wieder Aufstände

Der Gouverneur von Carabobo, Rafael Lacava, drückte seine Bestürzung aus. "Wir sind an der Seite der Angehörigen in ihrem Schmerz" sagte er. Lacava kündigte auch eine umfassende Ermittlung an. Vier Staatsanwälte sollen die Vorkommnisse untersuchen.



Gran consternación siento por los hechos de Navas Spinola de hoy. Se ha iniciado una investigación seria y profunda para dar con las causas y los responsables de estos lamentables sucesos. Estamos al lado de familiares en su dolor y necesidades. — Rafael Lacava (@rafaellacava10) 29. März 2018

In den Gefängnissen Venezuelas gibt es immer wieder Aufstände mit Dutzenden Toten. Das venezolanische Gefängnissystem ist für 16.000 Häftlinge ausgelegt. Schätzungen der Organisation Venezuelan Prisons Observatory zufolge zufolge sind dort derzeit jedoch 50.000 Insassen untergebracht. Waffen und Drogen kursieren.



Häftlinge aus den überfüllten Gefängnissen werden häufig in den Zellen von Polizeiwachen untergebracht. Per Gesetz dürften sie dort nicht länger als 48 Stunden festgehalten werden, das wird jedoch oft nicht eingehalten. "Es gibt Menschen in diesen Kerkern, von denen wissen die Autoritäten nicht einmal dass sie existieren, weil sie sich selbst nicht hineintrauen" sagte der Menschenrechtsaktivist Humberto Prado der Nachrichtenagentur Reuters.