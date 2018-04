Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hat nach Antisemitismusvorwürfen gegen Mitarbeiter Konsequenzen gezogen. Das bundeseigene Entwicklungshilfeunternehmen kündigte eigenen Angaben nach einem Mitarbeiter, mahnte einen weiteren ab und ermahnte einen dritten.



Wie der Bonner General-Anzeiger zuerst berichtet hatte, wurde insgesamt acht Mitarbeitern vorgeworfen, sich in privaten Facebook-Einträgen antisemitisch geäußert zu haben. Demnach postete einer eine israelische Fahne, mit einem Hakenkreuz statt dem Davidstern gezeigt, und schrieb dazu: "Ich hasse Israel." Im Beitrag eines anderen hieß es dem Bericht zufolge mit Blick auf die Lage der Palästinenser in den besetzten Gebieten: "Nein, Israel hat nicht jedes Recht auf Selbstverteidigung." In Israel waren Ende März schwere Vorwürfe wegen Antisemitismus gegen die GIZ erhoben worden.

Die GIZ wollte sich weder zu den Vorwürfen noch zu den einzelnen Fällen äußern. "Wir dulden keinen Antisemitismus", sagte Vorstandssprecherin Tanja Gönner. Man sei als Bundesunternehmen zu politischer Zurückhaltung und Neutralität verpflichtet, hieß es in einer Mitteilung. Mitarbeiter dürften sich deshalb im beruflichen Kontext nicht politisch äußern. Dies gelte auch für soziale Medien, wenn die Aussagen dem Unternehmen zugerechnet werden könnten.