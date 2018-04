Nach dem Angriff auf zwei Männer mit Kippas in Berlin hat sich ein Verdächtiger gestellt. Es handele sich um einen 19-jährigen Syrer, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei ZEIT ONLINE. Begleitet wurde er von einer Rechtsanwältin. Die Behörden ermittelten gegen ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



Da ein antisemitischer Zusammenhang vermutet werde, liege der Fall beim Staatsschutz. Der Mann soll laut Polizei nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über den Antrag der Staatsanwaltschaft für einen Haftbefehl entscheiden soll.



Der Angriff hatte sich am Dienstag im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ereignet. Ein 21-jähriger Israeli und sein Freund hatten Kippas – traditionelle jüdische Kopfbedeckungen – getragen.



Sie wurden laut Polizei von einer Gruppe arabisch sprechender Männer angegriffen und antisemitisch beschimpft. Einer der Angreifer habe den Israeli mit einem Gürtel geschlagen.

Zudem habe er versucht, ihn mit einer Flasche zu schlagen. Seine Begleiter sollen ihn laut Polizei an weiteren Attacken gehindert haben. Der Angreifer und seine zwei Begleiter flüchteten. Der Israeli filmte die Tat und stellte das Video ins Netz.

Nach eigener Aussage ist der Israeli kein Jude. "Ich bin nicht jüdisch, ich bin Israeli, ich bin in Israel in einer arabischen Familie aufgewachsen", sagte der er in einem Interview der Deutschen Welle. Ein Freund habe ihn gewarnt, man sei in Deutschland nicht sicher, wenn man eine Kippa trage. Das habe er nicht geglaubt, erklärte der Mann weiter, deshalb sei er als Experiment mit einem Freud mit Kippa durch Berlin gelaufen.

Der Angriff hatte für Aufsehen gesorgt. Kanzlerin Angela Merkel verurteilte die Tat. "Mit aller Härte" müsse gegen Antisemitismus vorgegangen werden, sagte sie. Ähnlich äußerte sich Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann: "Das Judentum gehört zu Deutschland – wer das nicht akzeptiert, hat hier nichts verloren", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.