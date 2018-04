Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont kommt unter Auflagen frei. Der Erste Strafsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts ordnete gegen Carles Puigdemont "Auslieferungshaft und gleichzeitig Haftverschonung unter Auflagen an", teilte das Gericht mit. Der Auslieferungshaftbefehl bezieht sich nur auf den Vorwurf der Veruntreuung, nicht den der Rebellion.



Zu den Auflagen der Haftverschonung gehört unter anderem die Zahlung einer Kaution in Höhe von 75.000 Euro. Zusätzlich muss er sich einmal pro Woche bei der Polizei in Neumünster melden und darf die Bundesrepublik nicht ohne Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft verlassen, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Auch einen Wechsel seines Aufenthaltsortes innerhalb Deutschlands müsse Puigdemont unverzüglich bekanntgeben.



Der Senat sei der Auffassung, "dass sich hinsichtlich des Vorwurfs der Rebellion die Auslieferung als von vornherein unzulässig erweist". Etwas anderes gelte für den Vorwurf der Korruption in Form der Untreue. Eine Auslieferung nach Spanien sei daher weiterhin möglich. Nach Ansicht der Richter wiegt der Vorwurf der Untreue aber nicht so schwer, weswegen Puigdemont zunächst unter Auflagen freikommen kann.



Anhaltspunkte dafür, dass Puigdemont in Spanien der Gefahr politischer Verfolgung ausgesetzt sein könnte, seien nicht ersichtlich.



Puigdemont hatte die Unabhängigkeit Kataloniens wesentlich vorangetrieben. In Spanien wurde er daraufhin wegen Rebellion sowie der Veruntreuung von Staatsgeldern angeklagt. Ihm droht dort eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren. Er soll für das illegale Unabhängigkeitsreferendum mehr als eineinhalb Millionen Euro veruntreut haben. Die Versuche, Katalonien von Spanien abzuspalten, stufen die spanischen Behörden als Rebellion ein.

Puigdemont war zunächst nach Belgien geflüchtet. Am 25. März wurde er schließlich in Schleswig-Holstein festgenommen. Grundlage der Festnahme ist ein erneuerter Europäischer Haftbefehl durch die spanische Justiz. Bis zur Entscheidung über Spaniens Auslieferungsantrag wurde Puigdemont in vorläufigen Festhaltegewahrsam genommen.