Die bei einem Giftangriff verletzte Julija Skripal ist nach Angaben mehrerer Medien aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie sei an einen sicheren Ort gebracht worden, berichteten die britischen Sender BBC und Sky News. Auch ihrem Vater Sergej Skripal gehe es mittlerweile besser, er befinde sich noch im Krankenhaus.

Die Polizei wollte die Berichte nicht kommentieren. Die Gesundheitsbehörden kündigten für den Vormittag aber eine Pressekonferenz an. Das Krankenhaus von Salisbury hatte am Freitag erklärt, der Gesundheitszustand der 33-Jährigen verbessere sich "rasch".

Julija Skripals Cousine Viktoria Skripal freute sich über die Entlassung. Sie denke zudem, dass Großbritannien darauf bestehen werde, dass ihre Cousine im Land Asyl beantrage, sagte sie Sky News.



Julija Skripal war am 4. März gemeinsam mit ihrem Vater, einem früheren russischen Doppelagenten, bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury aufgefunden worden. Die britische Regierung macht Russland für den Angriff verantwortlich. Ihren Erkenntnissen nach wurden die Skripals mit Nowitschok vergiftet – einem Nervengift, das in der ehemaligen Sowjetunion hergestellt wurde.

Der Fall belastet die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und einer Vielzahl westlicher Länder. Zahlreiche EU-Staaten, die USA, Australien und Kanada haben russische Diplomaten ausgewiesen, Russland reagierte mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.