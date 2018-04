Ein Tag, eine Nacht, mehr als 20 Veranstaltungen und zwölf besondere Bühnen in der ganzen Stadt: Bei der fünften Langen Nacht der ZEIT am Samstag, 14. April stellen ZEIT-Journalisten in Hamburg interessante Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen vor. Unter den Gesprächspartnerinnen und -partnern sind Juso-Chef Kevin Kühnert, Grünenchef Robert Habeck, Journalistin Pinar Atalay, Fußballfachmann Felix Magath oder Ex-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

In mehreren Livestreams werden ausgewählte Gespräche übertragen.

Ab 15.30 Uhr aus dem Hapag-Lloyd-Gebäude: Machtspiele der Türkei – Was bleibt von Pressefreiheit und Demokratie? Wie soll Deutschland auf Erdoğans autoritären Kurs antworten?



Der Livestream

Um 18 Uhr folgt aus dem Deutschen Schauspielhaus: Von Papst Franziskus bis Recep Tayyip Erdoğan – Das große Abenteuer Interview – Lesung und Gespräch mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und Überraschungsgästen

Um 20.30 Uhr folgt die Aufzeichnung von: Podcast Alles gesagt? mit Grünenchef Robert Habeck (mit ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner und Christoph Amend, Chefredakteur des ZEITmagazin)