Was ist in Münster passiert? Noch gibt es kaum gesicherte Informationen. Nach Polizeiangaben fuhr ein Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen. Dabei wurden etwa 30 Menschen verletzt und mehrere getötet. Berichte, wonach es drei Tote gegeben haben soll, bestätigte ein Sprecher zunächst nicht. Ein mutmaßlicher Täter habe sich getötet, hieß es.



Im Zentrum der Stadt, in der im Mai der Katholikentag begangen wird, gab es den Angaben zufolge einen Großeinsatz in Sichtweite von Dom und Lambertikirche an einem Restaurant.



Ob es sich um einen Anschlag handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch zu den Hintergründen wurde nichts bekannt. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte der Sprecher.