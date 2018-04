Die Polizei hat Medienberichten zufolge ein 18-seitiges Schreiben des Mannes aus Münster gefunden, der am Samstag mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren war. Das berichten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Die Ermittler bewerten das offenbar bereits ältere Schreiben demnach als eine Art Lebensbeschreibung, die detaillierte Einblicke in die persönlichen Probleme des 48-Jährigen gibt.

Außerdem soll sich der Mann am 29. März 2018 per E-Mail in einem fünf Seiten langen Brief an Bekannte gewandt haben, unter anderem an einen Nachbarn. Die Polizei teilte zum Stand der Ermittlungen mit: "Aus dem Inhalt ergaben sich vage Hinweise auf suizidale Gedanken, aber keinerlei Anhaltspunkte für die Gefährdung anderer Personen." Nach Informationen von WDR, NDR und SZ hatte der Mann in dem Brief aufgearbeitet, "was in seinem Leben schiefgelaufen sei und wer daran Schuld trage".

Der Deutsche Jens R. hatte am Samstag einen Campingbus in eine Restaurantterrasse in Münster gesteuert. Dabei wurden zwei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Anschließend erschoss er sich selbst. Die beiden Todesopfer sind ein 65-jähriger Mann aus dem westfälischen Ahaus und eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg, berichten die Westfälischen Nachrichten und die ARD. Am Universitätsklinikum Münster werden derzeit noch sieben Patienten stationär versorgt, drei von ihnen schweben weiter in Lebensgefahr.

Ankündigung eines Suizids?

Der Täter, der vermögend war und mehrere Wohnungen besaß, hatte weitere Adressen in Dresden und Pirna. In der Wohnung in der ostsächsischen Kreisstadt hätten die Ermittler das 18-seitige Schreiben gefunden, das als klassische Ankündigung eines Suizids gelesen werden könne, berichten WDR, NDR und SZ.

In dem Schreiben verarbeite er detailliert Kindheitserlebnisse und frühe als demütigend empfundene Erfahrungen, die er dafür verantwortlich mache, dass er schwerwiegende Probleme gehabt habe. Er berichte von gravierenden Problemen mit seinen Eltern, von Schuldkomplexen, nervlicher Zerrüttung, psychischen Zusammenbrüchen und frühen Suizidgedanken. Beschrieben werden auch seine Aggressionsausbrüche und Verhaltensstörungen.



Polizisten suchten drei Wohnungen auf

Die Polizei bestätigte den Fund des Schreibens nicht. Sie teilte aber mit, dass Polizisten wegen der E-Mail in den Tagen nach dem 29. März die Wohnungen des Mannes in Dresden, Münster und Pirna aufgesucht hätten, ohne den Mann anzutreffen. Weitere Erkenntnisse über den Verbleib des Täters habe sie damals nicht ermittelt. Es sei nun wichtig, "ein möglichst umfassendes Bild über das Verhalten des Täters in den Vorwochen zu erhalten", um so einem Motiv für die Tat auf die Spur zu kommen.

In der Wohnung in Münster fand die Polizei mehrere Gasflaschen sowie Kanister mit Bioethanol und Benzin, außerdem eine unbrauchbar gemachte Maschinenpistole AK-47. Nach Auskunft der Polizei war der 48-Jährige nach aktuellen Erkenntnissen zuvor fünfmal polizeilich in Erscheinung getreten. "Bislang haben sich weiterhin keinerlei Hinweise auf eine politische Motivationslage des Täters sowie mögliche Mittäter ergeben", sagte Münsters Polizeipräsident Hajo Kuhlisch. "Wir haben aber Hinweise darauf, dass die Ursachen für die Ausführung der Tat in seiner Persönlichkeit begründet sind."

Dem sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt war Jens R. schon länger bekannt. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ war er in der Vergangenheit bei Polizeieinsätzen als psychisch krank aufgefallen. Es wurden auch Verfahren gegen ihn geführt – drei in Münster und zwei in Arnsberg, sagte Elke Adomeit, die Leitende Oberstaatsanwältin von Münster. "Die Verfahren der Staatsanwaltschaft Arnsberg betrafen jeweils Auseinandersetzungen im familiären Bereich." Sämtliche Verfahren seien mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden.