Im Norden Nigers ist ein deutscher Mitarbeiter einer Hilfsorganisation entführt worden. Bewaffnete Männer hätten den Deutschen am Mittwoch in der Region Tillabéri an der Grenze zu Mali verschleppt, sagte Generalstaatsanwalt Cheibu Samna.

Laut des Präfekten der Stadt Ayorou wurden der Deutsche und sein Fahrer auf dem Rückweg von einem Einsatz von bewaffneten Männern auf Motorrädern angehalten. Die Angreifer hätten die beiden verprügelt, den Deutschen mitgenommen und das Fahrzeug angezündet, berichtete der Präfekt. Er berief sich auf die Aussage des Fahrers. Dem Online-Portal ActuNiger zufolge waren Islamisten für die Tat verantwortlich.



Der Betroffene ist ein Mitarbeiter der Organisation Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Diese hat die Entführung mittlerweile bestätigt. Sie sei in der Nacht informiert worden, dass ein erfahrener deutscher Kollege offensichtlich verschleppt worden sei, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin Bianca Kaltschmitt. "Wir haben alle nötigen Krisenmaßnahmen eingeleitet." Man stehe im engen Austausch mit der deutschen Botschaft und dem Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes.



Die Region Tillabéri gilt als äußest instabil. Es gibt dort immer wieder Anschläge durch dschihadistische Gruppierungen. Ziele sind häufig militärische Einrichtungen und Flüchtlingslager. Im vergangenen Oktober wurden in Ayorou zwölf nigrische Polizisten getötet. Im gleichen Monat starben vier US- und vier nigrische Soldaten durch einem Angriff.

Die Entführung erfolgte zeitgleich mit dem Beginn der Militärübung Flintlock, an der mehr als 1.500 afrikanische, europäische und US-Soldaten im Niger beteiligt sind.