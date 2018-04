Wenige Stunden nach einer Razzia in drei Bundesländern hat sich ein Verdächtiger im Gespräch in der NDR-Sendung Panorama 3 zu den Vorwürfen geäußert. In dem Beitrag offenbart sich Wladislav S. als Nationalsozialist. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, gemeinsam mit drei anderen Beschuldigten eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben.



S. sagte, er sei ein Anhänger der NS-Ideologie. "Das ist ein anderes Spektrum als Skinheads oder Rechtsextreme, es verfolgt schon die weltanschauliche Ideologie von damals", wird der Mann zitiert. "Wir wollen für unser Volk das Beste, das heißt aber nicht, dass wir andere Völker diskriminieren."

Der 22-jährige Wladislav S. wohnt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und des NDRin Katlenburg-Lindau; im Internetauftritt der Nordadler wird er als Hauptverantwortlicher genannt. Der Mann ist den Behörden bereits wegen eines anderen Vorfalls bekannt: Im Dezember war er vom Landgericht Braunschweig als Helfer eines IS-Sympathisanten zu einer Geldstrafe und gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Dem NDR sagte S., er habe den IS-Mann in "nationalsozialistischen Kreisen" kennengelernt.

Am Dienstagmorgen hatte die Bundesanwaltschaft Wohnungen in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein durchsuchen lassen. Die Anwaltschaft wirft den vier Verdächtigen vor, sich spätestens Anfang 2017 unter dem Namen "Nordadler" zusammengeschlossen zu haben. Sie wurden zunächst nicht festgenommen. Eine weitere Wohnungsdurchsuchung fand bei einer "nicht tatverdächtigen Person" in Thüringen statt.

Wladislaw S.: wollten Politiker "zur Rechenschaft" ziehen

Das Ziel der Nordadler sei ein Wiedererstarken des Nationalsozialismus in Deutschland, gab die Bundesanwaltschaft bekannt. Die Verdächtigen hätten sich bemüht, Waffen, Munition und Baumaterial für Brand- und Sprengvorrichtungen zu beschaffen. Der NDR schreibt unter Berufung auf Ermittler, die Beschuldigten hätten beim Messenger-Dienst Telegram eine Chatgruppe mit dem Namen "Führung" betrieben.

Laut Bundesanwaltschaft erwogen die Nordadler Anschläge auf politische Gegner, hätten sie jedoch nicht näher geplant. Dem NDR sagte Wladislav S., bei einem anderen Beschuldigten seien Listen mit Namen von Politikern sichergestellt worden. Diese sollten im Falle eines Staatszusammenbruchs "zur Rechenschaft" gezogen werden. Anschläge seien aber nicht geplant.

Dem Sender zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass die Beschuldigten außerdem Listen möglicher Anschlagsopfer erstellten – wie Juden oder Angehörige der Antifa. Wladislav S. sagte dem NDR, er habe Dateien mit dem Titel "Antifa Göttingen" und "Antifa Northeim" geführt.

Im Internet beschwören die Nordadler einen "alten germanischen Geist" und sprechen von einem "weltanschaulichen Kampf" um die "kommende Zukunft dieses alten Landes". Propagiert wird eine "deutsche Führung im eigenen Land ohne fremden Geist".



Die weiteren Ermittlungen liegen nun laut Bundesanwaltschaft beim Landeskriminalamt Niedersachsen. In dem Fall ermittelte demnach zunächst die Generalstaatsanwaltschaft Celle, bevor die Bundesanwaltschaft das Verfahren im Januar an sich zog.