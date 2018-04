Seit mehr als zehn Jahren wird in Berlin über die Straßennamen im Afrikanischen Viertel in Wedding diskutiert. Sie stehen teilweise in Zusammenhang mit den Verbrechen der deutschen Kolonialzeit. Nun könnten die betreffenden Straßen tatsächlich umbenannt werden, wie der Tagesspiegel berichtet. Die Bezirksverordneten der drei großen Parteien der Bezirksverordnetenversammlung Mitte (Grüne, SPD und Linke) haben sich im Kulturausschuss auf neue Namensgeber für die Petersallee, die Lüderitzstraße und den Nachtigalplatz geeinigt.

CDU, FDP und AfD votierten gegen den Antrag, über den kommende Woche in der Bezirksverordnetenversammlung final abgestimmt wird. Da Grüne, SPD und Linke zusammen die Mehrheit der Stimmen haben, gilt es als sicher, dass der Antrag angenommen wird.



Die Petersallee, die künftig am Nachtigalplatz geteilt werden soll, heißt dann zur Hälfte Maji-Maji-Allee. Der andere Straßenteil soll laut Tagesspiegel nach Anna Mungunda benannt werden. Die Lüderitzstraße soll demnach Cornelius-Frederiks-Straße heißen und neuer Namenspate für den Nachtigalplatz soll die Familie Bell werden.



Mit der Namensgebung folgen die Politiker wissenschaftlichen Empfehlungen. Der Maji-Maji-Aufstand gilt als größter Befreiungskampf der deutschen Kolonialzeit. Anna Mungunda war die erste Frau in Namibia, die die Unabhängigkeitsbewegung unterstützte. Cornelius Frederiks führte den Widerstandskrieg der Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika – dem heutigen Namibia – an. Rudolf Douala Manga Bell und seine Frau Emily Douala Manga Bell waren Antikolonialaktivisten.



Bis zur endgültigen Umbenennung der Straßen könnte es aber noch einige Zeit dauern – auch weil möglicherweise Anwohner mit den neuen Namen nicht einverstanden sind und dagegen klagen könnten.