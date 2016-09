Frage: Herr von Beust, Sie haben seit zwei Jahren eine Dachgeschosswohnung in Berlin-Mitte. Gefällt Ihnen die Stadt immer noch?

Ole von Beust: Berlin gefällt mir immer noch sehr gut. Berlin ist eine Stadt, die viele Impulse gibt. Im Positiven wie im Negativen passieren immer wieder neue Sachen. Berlin ist sehr urban, Hamburg ist da ruhiger und konservativer. Aber in Berlin stimmen nicht alle Basics.

Frage: Welche denn nicht?

von Beust: Ein Beispiel: Ich wollte am Alexanderplatz umsteigen. Da las ich: Nächste U-Bahn geht in zwölf Minuten. Ich fragte einen BVG-Mitarbeiter, ob diese auch kommt. Antwort: Weeß ick nicht, gucken Se doch aufs Schild. Ich stand weitere zehn Minuten da. Dann wollte ich ein Taxi nehmen, rief an und hörte, dass alle ausgebucht seien. Für mich gehört zu Basics eine funktionierende U-Bahn.

Frage: Was ist in Hamburg besser?

von Beust: Hamburg ist besser organisiert. In Berlin dauern Bauarbeiten ewig lange, manchmal passiert auf Baustellen gar nichts.

Frage: Sie waren von 2001 bis 2010 für die CDU Erster Bürgermeister in Hamburg. Von 2001 bis 2003 regierten Sie mit der Partei Rechtsstaatlicher Offensive von Ronald Schill. War es ein Fehler, Schill ins Rathaus zu lassen?

von Beust: Es war kein Fehler. Nach 44 Jahren SPD-Dominanz war ein Wechsel vernünftig. Es wäre ein Fehler gewesen, wenn wir mit Schill inhaltlich rechte Sachen gemacht hätten. Aber das haben wir nicht. Die Schill-Partei hatte aus dem Stand 19,8 Prozent bekommen, ähnlich die AfD in Mecklenburg-Vorpommern mit 20,8 Prozent. Die Situation war insofern vergleichbar, weil die Wähler mit der Situation der inneren Sicherheit unzufrieden waren. Wir hatten in Hamburg eine hohe Jugendkriminalität, eine offene Drogenszene und Überfälle. Es kam eine Proteststimmung gegen den Senat auf.

Frage: Was hat Schill von der AfD unterschieden?

von Beust: Schill war kein Nazi. Er hatte auch keine Nazis in seinen Reihen. Es gab damals in seiner Partei keinen Mann wie zum Beispiel der AfD-Vorsitzende Björn Höcke aus Thüringen, der rechtsextreme Parolen schwingt. Schill war rechtspopulistisch, aber ein Law-and-Order-Mann. Er selbst war ein Bourgeois. Er hätte auch kein treu-deutsches Familienbild in sein Programm aufgenommen.

Frage: Würden Sie mit der AfD koalieren?

von Beust: Ich würde nie mit der AfD koalieren. Diese hat Berührungspunkte mit der identitären Bewegung. Und Nazigeschwätz ist für mich indiskutabel.

Frage: Ex-CDU-Wahlkampfmanager Peter Radunski rät perspektivisch zu einer Koalition mit der AfD.

von Beust: Das halte ich für falsch. Nur zu sagen, ich demaskiere jemanden in einer Koalition ohne inhaltliche Gemeinsamkeiten zu haben, funktioniert nicht.

Frage: Warum hat die AfD so einen Zulauf?

von Beust: Die Menschen sind sehr verunsichert wenn es um Grundsicherheit und wirtschaftliche Stabilität geht. Die Globalisierung überfordert viele. Es fehlt außerdem im Land ein Ziel, auf das die Politik hinarbeitet. Früher stand die CDU für Wiedervereinigung, die Grünen für Atomausstieg oder die SPD für Entspannungspolitik. Im Moment wabert vieles im Tagesgeschäft vor sich hin. Es fehlt ein Ziel, mit dem sich Bürger identifizieren könnten. Und wir haben ein Problem mit den Eliten. Ein Vorstandsvorsitzender kann das 100-fache verdienen wie ein Mitarbeiter. Das ist eine unglaubliche Maßlosigkeit. Gesellschaft, Kultur und Medien feiern sich andauernd selbst. Die Eliten haben sich zum Teil von der gesellschaftlichen Wirklichkeit verabschiedet.

Frage: Schaut das Bürgertum zu leichtfertig weg bei rassistischen Äußerungen der AfD?

von Beust: Das Bürgertum reagiert kaum. Man muss Nazis Nazis nennen. Teile der AfD sind Nazis. Wenn ich Herrn Höcke höre, spricht er von Systemparteien und benutzt damit Nazi-Terminologie. Da müsste man viel stärker gegenhalten. Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern beäugen sich die großen Parteien misstrauisch statt gemeinsam zu sagen, wir müssen im Sinn von Respekt und Demokratie und Aufgeklärtheit weiter verhindern, dass die AfD noch Fuß fasst.

Frage: Die Parteien wirken hilflos im Umgang mit der AfD. Was machen sie falsch?